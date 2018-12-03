Steam indirimleri ile fiyatı 'dibe vuran' müthiş oyunlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.12.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Steam indirimleri ile fiyatı 'dibe vuran' müthiş oyunlar

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Steam indirimleri ile fiyatı 'dibe vuran' müthiş oyunlar

Steam indirimleri tam gaz devam ediyor; bazı oyunlar var ki fiyatları yüzde 70 oranında indi. İşte en çok indirim alan müthiş oyunlar...

Giant Machines 2017

İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL

İndirim oranı: %77

İndirimli fiyatı: 7,13 TL

Bir uzay mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermeye çalışırken bütün iş size düşüyor. Dağları parçalayıp metal yapıları keserken aynı zamanda radyoaktif madenleri de gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor.

SKYHILL

İndirimsiz fiyatı: 26,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 6,50 TL

3. Dünya Savaşı sona erdi ve dünya mutantlar tarafından istila edilmiş durumda. Kaynaklarınız kısıtlı. Bu lanetlenmiş otelde en tepedeki teras katından giriş katına inerken büyük bir savaş vereceksiniz. Silahlarınızı hazırlayın, yiyecek bulun ve çıkışa ulaşın. Tabii ki başka bir seçeneğiniz daha var: Pes etmek.

Euro Truck Simulator 2

İndirimsiz fiyatı: 39,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 9,75 TL

“Kamyon kullanmak ne kadar zor olabilir ki?” diye düşünenleri Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna gönderecek ve farklı tipte kargoları taşımanızı gerektirecek bu zorlu göreve hazır mısınız?

Steam indirimleri ile fiyatı dibe vuran müthiş oyunlar

American Truck Simulator

İndirimsiz fiyatı: 59,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 14,75 TL

Yalnızca tecrübeli şoförlerin başa çıkabileceği bu çetin yolları geçmek için yalnızca kamyon sürmeyi bilmek yeterli değil. Siz gerekli donanıma sahip olduğunuzu düşünüyorsanız American Truck Simulator sizi bekliyor.

Old Man's Journey

İndirimsiz fiyatı: 15,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 3,75 TL

Bir vicdan muhasebesiyle dolu bulmaca, macera oyunu olan Old Man's Journey, hayat, kayıp ve umut hakkında bir hikayeyi anlatıyor. Eğer hazırsanız bu müthiş fırsatı kaçırmayın.

Sector Six

İndirimsiz fiyatı: 18,50 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 4,62 TL

Nostaljik bir atmosferin içinde tüm evreni kurtarmanız bekleniyor. Yolculuğunuz boyunca fizik kurallarına karşı geleceksiniz ve onlarca düşmanla savaşacaksınız.

Memoria

İndirimsiz fiyatı: 55,00 TL

İndirim oranı: %90

İndirimli fiyatı: 5,50 TL

İki öykü, iki ana karakter, müthiş bir deneyim. Laneti kaldırmayı başarabilecek misiniz?

Steam indirimleri ile fiyatı dibe vuran müthiş oyunlar

The Dark Eye: Chains of Satinav

İndirimsiz fiyatı: 55,00 TL

İndirim oranı: %90

İndirimli fiyatı: 5,50 TL

Nefes kesici atmosferiyle zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız oyunda talihsiz unvanınızı kırabilmeniz için size son bir şans tanınacak.

Fragmented

İndirimsiz fiyatı: 18,00 TL

İndirim oranı: %86

İndirimli fiyatı: 2,52 TL

Uzaylıların arasında hayatınız için bir mücadele vermeniz gerekiyor. Hayatta kalabilecek kadar cesur ve yetenekliyseniz Fragmented’ı oynadıktan sonra bir daha düşünmek isteyebilirsiniz.

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