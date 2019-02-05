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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Steam indirimleri başladı! Oyun fiyatları fena düştü

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Steam indirimleri başladı! Oyun fiyatları fena düştü

Dünyanın bir numaralı dijital oyun platformu olan Steam, yine indirimleriyle gündemde. 11 Şubat tarihine kadar sürecek olan Steam indirimleri ile bakın düşen fiyatıyla dikkat çeken oyunlar hangileri?

Steam indirimleri yeniden başladı. Sık sık yaptığı indirimlerle dikkat çeken ve oyuncuların sıkı bir şekilde izlediği Steam oyunlarının fiyatları bu kez 4-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Domuz Yılı kapsamında düştü. Bu seneki Ay Takvimi Yeni Yılı indirimlerinde Steam ayrıca ikinci bir kampanya daha başlattı. 11 Şubat'a kadar 60 TL ve üzeri bir alışveriş yapmanız halinde sepette ekstra 10 TL daha indirim uygulanacak. Bu kampanya yalnızca bir kereyle sınırlı.

Steam indirimleri sonrası fiyatları düşen oyunlar şöyle:

Fallout 4'ün fiyatı yarı yarıya düşerek 66.50 TL olurken, NBA 2K19'un fiyatı da yüzde 67 oranında indi ve 65.67 TL'den satılmaya başladı. Tekken 7'de yapılan indirim oranı yüzde 50'yi bulurken, fiyat etiketi 59.50 TL oldu; Far Cry 5'te ise yapılan indirim oranı yüzde 75'e kadar çıktı ve oyun 77.25 TL'den satılıyor. Diğer indirime giren oyunlara gelince:

Steam indirimleri başladı Oyun fiyatları fena düştü


Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
Life is Strange 2 %50 indirimle 11,99 TL
Batman: Arkham Knight %75 indirimle 14,75 TL
Monster Hunter: World %34 indirimle 131,34 TL
Jurassic World: Evolution %74 indirimle 53,50 TL
Pathfinder: Kingmaker %25 indirimle 45,75 TL
The Talos Principle %85 indirimle 8,85 TL
Assassin's Creed Odyssey %50 indirimle 154,50 TL
Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
Sniper Elite 4 %80 indirimle 17,80 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL

Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır bunu anlatıyor olacağız.
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