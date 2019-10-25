Steam indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen oyunlar
Dünyanın önde gelen oyun platformlarından Steam, her zaman olduğu gibi yine oyun fiyatlarında indirime gitti. İşte mutlaka göz atmanız gereken indirimdeki o oyunlar...
Steam, hafta ortası indirimlerinde sevilen oyun son zamanların popüler oyunu Tom Clancy Rainbow Six Siege’i vermişti. Şimdi ise bir zamanların efsane oyunu Hitman’i indirimli veriyor. Son zamanlarda Steam hafta sonu indirimlerine oldukça çok önem vermeye başladı. Bu sayede artık cadılar bayramı gibi özel günleri beklemeden daha erkenden oyunlara daha düşük fiyatlara sahip olabiliyorsunuz.
Bu hafta Hitman haricinde önemli bir gelişme daha vardı: Daha çıkmamış olan Immortal Realms: Vampire Wars isimli oyun, düşük fiyattan satışa çıktı. Daha çıkmamış olan oyunu şimdiden indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Hitman’de ise Steam yüzde 75 indirim yapmış durumda. Hala Hitman serisini oynamadıysanız kesinlikle bu indirimleri kaçırmamalısınız. Steam’in bu hafta yayıncı indirimi olarak Bathesda seçilmişti.
Fallout serisi Steam hafta ortası indirimlerinde ücretsiz olurken Dishonored oyunu ise Steam hafta sonu indirimlerinde yer aldı. Ayrıca oyunun bütün içerik paketlerinin dahil olduğu versiyonunu satın alırsanız 13 TL daha az ödüyorsunuz. Oyunun tüm içerik paketi 354 TL’den 141 TL’ye düşmüş durumda.
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