Steam değişiyor, yeni arayüzü böyle görünüyor
Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Valve'ın Steam servisi, yeni arayüzüyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Her geçen gün abone sayısını artıran ve kütüphanesindeki oyun sayısıyla oyunculardan büyük ilgi gören Steam, uzun bir aradan sonra arayüzünde değişikliğe gitmeye karar verdi. Valve'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni arayüzün daha zengin ve daha iyi bir düzene sahip olduğu vurgulanıyor ve yeni arayüzün kullanıcı dostu bir görünüme sahip olduğunun altı çiziliyor.
Her oyunun sayfasının tepesinde geniş bir resim ve bunun üzerinde oyunun logosu yer alıyor. Altında üye olduğunuz atölye projeleri ve oyunu arkadaşlarınızla oynamanız için bir bölüm yer alıyor.
Steam'in geliştiricilere yönelik gönderisi, firmalardan marka dosyalarını güncellemelerini talep ediyor. Oyunları için gerekli marka malzemelerini sunamayan geliştiriciler, bunları Steam üzerinde eski muamelesi görecek, bu yüzden tüm geliştiricilerin gerekli güncellemeleri yapmaları tavsiye ediliyor.
Yeni arayüzün beta sürümü, birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak, böylece yeni Steam'i denememiz mümkün hale gelecek.
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