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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.06.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Steam değişiyor, yeni arayüzü böyle görünüyor

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Steam değişiyor, yeni arayüzü böyle görünüyor

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Valve'ın Steam servisi, yeni arayüzüyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Her geçen gün abone sayısını artıran ve kütüphanesindeki oyun sayısıyla oyunculardan büyük ilgi gören Steam, uzun bir aradan sonra arayüzünde değişikliğe gitmeye karar verdi. Valve'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni arayüzün daha zengin ve daha iyi bir düzene sahip olduğu vurgulanıyor ve yeni arayüzün kullanıcı dostu bir görünüme sahip olduğunun altı çiziliyor.

Her oyunun sayfasının tepesinde geniş bir resim ve bunun üzerinde oyunun logosu yer alıyor. Altında üye olduğunuz atölye projeleri ve oyunu arkadaşlarınızla oynamanız için bir bölüm yer alıyor.

Steam'in geliştiricilere yönelik gönderisi, firmalardan marka dosyalarını güncellemelerini talep ediyor. Oyunları için gerekli marka malzemelerini sunamayan geliştiriciler, bunları Steam üzerinde eski muamelesi görecek, bu yüzden tüm geliştiricilerin gerekli güncellemeleri yapmaları tavsiye ediliyor.

Yeni arayüzün beta sürümü, birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak, böylece yeni Steam'i denememiz mümkün hale gelecek.

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