StartersHub XO Programı başlıyor

Türkiye’nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub bu yıl ikincisini başlattığı girişim destek programı StartersHub XO için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım fırsatlarının yanı sıra alanında uzman mentorlardan iş ve teknik konularda eğitimler, lider firmalarla yeni iş bağlantıları ve ücretsiz ofis kullanımı gibi ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek sunan StartersHub, bu program ile girişimlerin hızlı bir şekilde faaliyetlerini güçlendirmelerine ve global pazara açılmalarına olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Eyedius, Kimola, Paym.es gibi dikkat çeken girişimleri mezun eden StartersHub XO Programı, bu sene BSH Ev Aletleri, Unilever ve Türk Hava Yolları iş birliği ile “Bağlantılı Yaşam ve Akıllı Evler” (Connected Living and Smart Homes), “Yaşam Bilimleri” (Life Sciences) ve “Seyahat ve Havacılık Hizmetleri” (Travel and Aviation Services) alanlarına odaklanıyor.

20 Mayıs’a kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından, Haziran ayında gerçekleştirilecek Seçim Günü (Selection Day) etkinliğinde programda yer alacak girişimler belirlenecek. Programa seçilen girişimciler 20.000 Dolar ön sermaye desteği ile 6 aylık yoğun bir sürece girecekler.

Belirlenen alanlarda çalışmalar yapan erken aşama teknoloji girişimleri StartersHub ve iş birliği yaptığı global şirketlerin sektörel tecrübelerinden, network’ünden ve uzmanlığından faydalanacak, her ay düzenli olarak belirlenen hedefleri doğrultusunda girişimlerini hızlandırma şansı yakalayacaklar.

StartersHub program sonunda aylık hedeflerini başarıyla tamamlayan, pazara ürünü çıkmış ve gelir elde etmeye başlamış girişimlere, ortak yatırımcılarla birlikte katılacağı yatırım turunda 250.000 Dolar'a kadar yatırım imkanı sunacak. Programı tamamlayan girişimler tanıtım gününde (Demo Day) yatırımcılara projelerini ve ürünlerini anlatma fırsatı bulacaklar.