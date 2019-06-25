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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.06.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

StartersHub, bini aşkın başvuru aldı

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StartersHub, bini aşkın başvuru aldı

Teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2018 yılı içinde 1.000'i aşkın girişimden başvuru aldı ve bunlardan 18'ine yaptığı yatırımın yanı sıra, portföyündeki 6 ayrı girişime devam yatırımı da yaparak yılın startup yatırımcısı oldu.

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2018 yılı içinde 18 yeni girişime ve portföyündeki 6 ayrı girişime devam yatırımı yaparak 2018 yılının startup yatırım şampiyonu oldu. Start Up dergisi tarafından derlenen listeye göre, Türkiye'de yatırım ağları ve fonlar geçtiğimiz yıl binlerce girişimden başvuru aldı. Listeye giren 20 yatırımcının fon desteği sunduğu toplam girişim sayısı 109'a ulaşırken, StartersHub yeni 18 girişime yaptığı yatırımlarla bu alanda lider oldu. 

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin en çok başvuru alan yatırım fonlarından biri olan StartersHub toplam 1.130.000 dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Kendini bir yatırım fonundan fazlası olarak tanımlayan StartersHub, küresel pazara açılmaya hazır hale gelen girişimlere StartersHub ABD ofisi üzerinden destek vermeye devam ediyor. 

StartersHub'ın girişimlere direkt yatırımla birlikte birçok farklı konuda destek olduğuna dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, "Yapılan yatırımın sayısı kadar, girişimlere sunulan imkanların ve mentor desteğinin de önem taşıdığını görüyoruz. StartersHub olarak başarı potansiyeli olan girişimleri Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yatırım ağlarıyla buluşturuyor; onlara pazarlama, iş geliştirme, hukuk ve muhasebe gibi kritik iş süreçlerinde destek sağlıyoruz." diye konuştu. 

Geçtiğimiz yıl Seyisco, Quant Co, Magintech, Proente ve Reminis ekiplerine yatırım yapan StartersHub, oyun geliştiricilerini de unutmadı; Midpoly ve Flat Games'e 800 bin TL'lik fon sağladı. Daha önceki yıllarda StartersHub tarafından desteklenen Onlock, NKolayOfis, Eyedius, Kimola, Ottoo ve Paym.es'e yapılan devam yatırımları ise 450 bin dolara ulaştı. 

Dünyanın dört bir yanında büyüme aşamasına geçen girişimlere Silikon Vadisi'nde çalışma olanağı sunan StartersHub ABD ofisi ise Teleporter VR, Buck.ai, Wisboo, Smart Mimic, Codela, Optiyol, Cabture, Verismart, Sensfix, Publicfast ve Kuan olarak sıralanan 11 girişime yatırım yaptı.

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