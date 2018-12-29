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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
29.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

StartersHub 2018 yatırımları küresel açılımla bölgedeki etkinliğini artırıyor

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StartersHub 2018 yatırımları küresel açılımla bölgedeki etkinliğini artırıyor

Girişimcilik ekosisteminden 2018 yılına ilişkin verileri paylaşan StartersHub, bu yıl yeni programlarla girişim desteğini küresel ölçeğe taşıdı ve toplamda 720 bin dolar yatırım gerçekleştirdi. 2018 sonu itibarıyla kuruluştan bu yana girişimlere yapılan toplam yatırım ise 3 milyon doların üzerine çıktı.

Aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, yeni iş ortaklıkları, küresel ölçekli hızlandırma programları ve devam yatırımlarıyla geçen 2018 yılına ait istatistikleri paylaştı. Bu yıl 3S Landing Pad, StartersHub XO ve Gamer's Qube şeklinde sıralanan üç ana hızlandırma programı kapsamında 19 girişime toplam 720 bin dolar yatırım gerçekleştiren StartersHub, ayrıca önceki yıllarda programa katılan altı ayrı girişime de 450 bin dolarlık devam yatırımı yaptı. Kurulduğu 2015 yılından bu yana teknoloji girişimlerine 3 milyon doların üzerinde yatırım yapan StartersHub, ayrıca hızlandırma programlarına katılan girişimlerin toplamda 16 milyon doların üzerinde yatırım toplamasına destek oldu.

Küresel ölçekli büyüme aşamasındaki girişimlere yönelik 3S Landing Pad programını bu yıl ilk kez düzenleyen StartersHub, 12 girişime altı ay boyunca San Francisco'da çalışma imkanı sundu. 3S Landing Pad programına katılan girişimlere toplam 480 bin dolar yatırım yapan StartersHub, bu yıl Türk Hava Yolları, Unilever ve B/S/H/ iş ortaklığında düzenlediği StartersHub XO 2018 programında ise beş girişime toplam 100 bin dolar yatırım yaptı. Gamer's Qube kapsamında ise Midpoly ve Flat Games, StartersHub'dan toplamda 140 bin dolar yatırım almayı başardı.

StartersHub tarafından bir ölçeklendirme programı olarak başlatılan 3S Landing Pad, dünyanın farklı ülkelerinde gelir elde etmeye başlamış ve global pazara açılmak isteyen 12 ayrı girişimi altı aylık bir çalışma için San Francisco'da bir araya getirdi. Teleporter VR, Buck.ai, Wisboo, Smart Mimic, Codela, Optiyol, Cabture, Verismart, Sensfix, Publicfast, Kuan ve Kompass olarak sıralanan bu girişimler toplamda 480 bin dolar yatırım alırken, programı başarıyla tamamlayıp büyüme gösteren ekiplere 250 bin dolara kadar devam yatırımı yapılacağı açıklandı.

StartersHub XO Türkiye'nin teknoloji girişimlerini seçti

StartersHub XO 2018 programına kabul edilen girişimler Seyisco, Quant Co, Magintech, Proente ve Reminis olarak sıralandı. Reminis, geliştirdiği yüz tanıma algoritması sayesinde etkinliklerde bireylerin farkında bile olmadan çekilen fotoğrafları elde etmesini sağlıyor. Ekip İTÜ BigBang Challenge’ı birinci sırada tamamlayarak toplamda 771 bin TL değerinde hibe ve yatırım aldı.

Proente, IoT cihazları üreterek fabrikaları Endüstri 4.0 çözümleriyle akıllı ve verimli hale getiriyor. Proente’nin müşteri portföyünde ABB ve Filli Boya  gibi seçkin şirketler bulunuyor. Seyisco, belediyeler için akıllı yönetim teknolojileri geliştiriyor. Araçların altına taktıkları cihazlar ile yoldaki çukurları tespit ederek, belediyelerin hatayı en kısa sürede düzeltmesini sağlıyor. Seyisco’nun bugüne kadar çalıştığı belediyeler arasında Bağcılar, Çankaya ve Keçiören Belediyeleri bulunuyor.

Quant Co yapay zeka algoritmaları ile enerji sektörüne analitik çözümler sunuyor. Ekip 14-15 Mart’ta Paris’te gerçekleşecek olan Hello Tomorrow Global Summit’te ürününü dünyaya tanıtacak. StartersHub XO programı ile StartersHub bünyesine katılan son ekip Magintech ise geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile dil analizi yaparak çağrı merkezlerinde verimliliği artırmayı ve insana bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor.

İş modelini olgunlaştıran StartersHub girişimleri küresel pazara açılıyor

Önceki yıllarda StartersHub XO programına katılmış olan Onlock, NKolayOfis, Eyedius, Kimola, Ottoo ve Paym.es ekipleri, 2018 içinde StartersHub'dan toplam 450 bin dolar devam yatırımı aldı. ABD pazarına açılan portföy şirketleri büyümeyi sürdürüyor.

Zeplin 1 milyondan fazla kullanıcıyı geçerken, Ukrayna merkezli Sixa aylık 1 milyon dolar ciro barajını aşarak global pazarda başarıya emin adımlarla ilerliyor. Kickstarter üzerinden en büyük fonlamalardan birini alan Monument ise BestBuy ve Amazon’un yanı sıra ABD’nin en büyük perakende zinciri olan Walmart’ta satışa çıktı. Türkiye merkezli çalışan XO ekiplerinden Poltio, ABD açılımını tamamladı. 3S Landing Pad programının başarılı ekiplerinden Teleporter VR ise henüz program bitmeden toplamda 3 milyon TL'nin üzerinde yatırım topladı.

Girişimcilik ekosistemi bu etkinliklerde buluştu

StartersHub 2018 boyunca düzenlediği etkinliklerle de girişimcilik ekosisteminin gündemini belirlemeye devam etti. Şirket çatısı altında aylık olarak düzenlenen Hubbing Wednesday etkinlikleri, girişim dünyasının kanaat liderlerinin ilham veren konuşmalarıyla girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi.

StartersHub ofisinin heyecan verici atmosferi, sektörel devlerin de kendi etkinliklerini bu çatı altında yapmasında etkili oldu. StartersHub iş ortaklarından Microsoft, bulut servisi Azure için düzenlediği atölye çalışmaları serisi için StartersHub ofisini tercih etti. Öte yandan yazılımcıların eğlenerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan hackathon aktiviteleri, Netmarble iş birliğiyle düzenlenen Game Jam ve Mercedes-Benz Türk hackathon ile hız kazandı.

EY gibi kurumsal şirketlerin düzenlediği buluşmaların yanı sıra Meetup İstanbul gibi buluşma grupları da dahil olmak üzere StartersHub 2018 yılında 50’nin üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üniversitelerle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek isteyen ve bu yönde hamleler yapan StartersHub, Koç ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi eğitim kuruluşlarıyla yakın temaslarını sürdürürken, 2019 yılında da bu yönde atılım yapacağını açıkladı.

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