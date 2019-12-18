Start-up Days, inovasyon alanında “İyi uygulama” seçildi

Yıldız Holding Start-up Days programına ilişkin ayrıntıları aktaran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, holding bünyesindeki grup şirketleriyle girişimcileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Birleşmiş Milletler Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki koyduğu ilkelerle uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik ediyor.

Yıldız Holding Dijital İş Geliştirme ve İnovasyon Yöneticisi Şerafettin Özsoy’un yönetimi ve koordinasyonuyla gerçekleştirilen Start-up Days etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi holdingin internet sitesinde yer alıyor.