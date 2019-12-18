Start-up Days, inovasyon alanında “İyi uygulama” seçildi
Yıldız Holding’in açık inovasyonun gücünden yararlanmak, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha yakından tanımak amacıyla başlattığı Start-up Days, Birleşmiş Milletler Global Compact'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu’nda inovasyon alanında “iyi uygulama” olarak yer aldı. İnovatif girişimci programı olan ve Yıldız Holding tarafından düzenlenen Start-up Days, holding bünyesindeki grup şirketleri ile işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.
Yıldız Holding Start-up Days programına ilişkin ayrıntıları aktaran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, holding bünyesindeki grup şirketleriyle girişimcileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlattı.
Birleşmiş Milletler Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki koyduğu ilkelerle uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik ediyor.
Yıldız Holding Dijital İş Geliştirme ve İnovasyon Yöneticisi Şerafettin Özsoy’un yönetimi ve koordinasyonuyla gerçekleştirilen Start-up Days etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi holdingin internet sitesinde yer alıyor.
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