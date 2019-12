Star Wars: The Rise of Skywalker gişede beklentilerin altında kaldı

Yeni Star Wars üçlemesinin son halkası olan ve 20 Aralık tarihinde vizyona giren The Rise of Skywalker, gişede bekleneni veremedi. Final filmi olması nedeniyle gişede daha büyük bir hasılat yaratacağı düşünülen film, dünya genelinde 373 milyon dolar hasılat elde edebildi. Filmin Kuzey Amerika'daki açılış rakamı ise 175 milyon dolar.



Üçlemenin diğer filmleri The Force Awakens ve The Last Jedi'ye kıyasla gişede kötü başlayan filmin 1 milyar dolar rakamına ulaşmasının pek kolay olmayacağı görüşü hakim. Star Wars: The Force Awakens (2015) gişede 2,06 milyar dolar, Star Wars: The Last Jedi (2017) ise 1,33 milyar dolar hasılat yapmıştı.



The Force Awakens, vizyona girdiği ilk haftasonunda 523 milyon dolar gelir yaratırken, The Last Jedi'de ufak bir düşüşle bu rakam 450 milyon dolar olmuştu.



Filmin Çin'deki durumu da pek parlak değil. Disney için hayli hayal kırıklığı yaratan Çin'de dört günde filmden elde edilen gelir sadece 12 milyon dolar.