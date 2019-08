Star Wars: The Mandalorian dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Yayınlanan fragmanda Mandalore gezegeninden gelen baş kahraman görülüyor. Bu yalnız savaşçı, galaksinin bir ucundan diğerine sürekli dolaşıyor. Dizinin yaratıcısı Jon Favreau ise New Republic (Yeni Galaktik Cumhuriyet)’ten hiçbir gücün onu durduramayacağını belirtirken, yayınlanan fragmanda yer alan sahnelere bakıldığında bu söylemin boşa olmadığı dikkat çekiyor.



The Mandalorian dizisinin başrolünü Game of Thrones ve Narcos dizilerinden tanıdığımız Pedro Pascal oynarken Breaking Bad’teki Gus rolüyle tanıdığımız Giancarlo Esposito, Deadpool’da Angel Dust rolüyle tanıdığımız Gina Carano ve Rocky’de Apollo Creed rolüyle tanıdığımız Carl Weathers gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.



Favreau, dizinin Return of the Jedi’dan yedi yıl sonraki zamanda geçeceğini belirtiyor.



Disney, Mandalorian fragmanının yanı sıra Disney+’a gelecek diğer dizileri de açıkladı. Bu diziler içerisinde Ms. Marvel, She-Hulk ve Moon Knight dizileri de yer alıyor.



Yayınlanan ilk fragmanı izlemek için aşağıdaki YouTube bağlantısını kullanabilirsiniz.