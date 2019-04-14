Star Wars Jedi: Fallen Order’ın ilk videosu yayında
Star Wars Jedi: Fallen Order için geri sayım başladı. 15 Kasım'da satışa sunulması beklenen yeni oyun, Apex Legends'ın arkasındaki isim olan Respawn Entertainment tarafından geliştiriliyor.
Star Wars Jedi: Fallen Order için çıkış tarihi belli oldu; 15 Kasım'dan itibaren yeni oyun raflardaki yerini alacak. Oyunun satışa sunulmasına henüz aylar olmasına karşın ilk videosu yayınlanmış durumda. Daha çok tanıtım videosu olarak da nitelendirebileceğimiz görüntüler oyunla ilgili ufak ipuçları veriyor.
PS4, Xbox ve PC sürümleriyle birlikte gelen Star Wars Jedi: Fallen Order, tek oyunculu bir yapıya sahip olacak ve oyuncular daha çok senaryoya bağlı kalarak oyunu oynayabilecek. Işın kılıcı savaşlarının yoğun olarak yaşanacağı oyunda Jedi katliamından kaçmayı başaran genç bir padawana hayat vereceğiz.
Bunun yanı sıra God of War III'ün yapımcılığını üstlenmiş olan ve Fallen Order projesini de yürüten isim olan Stig Asmussen yaptığı açıklamada, “Bizlerin de dahil olduğu birçok Star Wars hayranı, karanlık günlerde neler yaşandığını merak ediyor. Bu sebeple bizde bahsi geçen zaman dilimini keşfetmek istedik” ifadelerini kullanmış.
İlgili videoyu bu adresten izleyebilirsiniz.
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