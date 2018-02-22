Stadyumda yerinizi gösteren uygulama

İkinci yarısı devam eden Spor Toto Süper Lig’te zirve yarışı büyük rekabet içinde ilerliyor. Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolseverlere kolaylık sağlayacak önemli bir uygulama inMapper tarafından hayata geçirildi.

Gidecekleri stadyuma aşina olmayan taraftarların, satın aldıkları veya devraldıkları biletlerin ait olduğu tribünü bulmaları zaman kaybına yol açabiliyor. Forum, fan ve sosyal medya sitelerinde bilet transfer başlıklarında bulunan blok/kategori numaraları karışıklık yaratabiliyor.





inMapper; dört büyük takımın stadyumları olan Türk Telekom Stadyumu (Galatasaray), Ülker Stadyumu (Fenerbahçe), Vodafone Park (Beşiktaş) ve Medical Park Stadyumu (Trabzonspor) için harita tabanlı çözüm sunarak futbolseverlere yardımcı olmayı amaçlıyor.

inMapper web uygulaması inmapper.com’a giren taraftarlar istedikleri stadyumu seçerek kategori ve blokların stadyumun neresinde olduğunu kolayca görebiliyor. Taraftarlar artık kategori ve blok konumunu da mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal medya sitelerinde kolayca paylaşabiliyorlar.

İlk aşamada dört büyük stadyumu içeren inMapper kısa süre içinde bütün Süper Lig takımlarının stadyumlarını haritalandırarak taraftarların kullanımına sunmayı hedefliyor.