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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

SSD'lerden veri kurtarmanın zor olmasının 5 nedeni

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SSD'lerden veri kurtarmanın zor olmasının 5 nedeni

Veri depolamada hız ve performans konusunda daha iyi olan SSD’ler, veri kaybı yaşandığında ise HDD’lere (Sabit Disk) göre daha fazla zorluk yaratıyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, bu zorluğun sebeplerini sıralayarak SSD disklerdeki verilerin nasıl korunabileceğine dair ipuçları paylaşıyor.

1. SSD’ler, bozulacaklarını belli etmez. Mekanik ve hareketli parçalardan oluşan hard diskler, tuhaf sesler çıkartma gibi yollarla bozulma işaretleri göstererek kullanıcıların durumu fark etmesini sağlıyor. Mekanik yerine elektronik bileşenler içeren SSD’lerde ise sorun cihaz çalışmadığında keşfedilebiliyor.

2. Verilerin konumunu tespit etmek daha zordur. Mekanik hard disklerde, veriler manyetik şekilde disklere aktarılarak bitler halinde plakaya işleniyor. Bu sayede verileri okumak için o konuma geri dönerek ilgili verinin bulunduğu girişi bulmak yeterli oluyor. Çok daha karmaşık bir sisteme sahip olan SSD’lerde ise depolanan verilerin konumu, disk yongasının aşınma ve yıpranmalardan korunması için değişebiliyor. Verilerin yerini tespit etmek daha uzun sürdüğü için veri kurtarma da zorlaşıyor.

3. Otomatik TRIM komutu hatalardan geri dönülmesini engeller. Çoğu SSD, otomatik TRIM komutunu içerecek halde sunuluyor. Kullanıcının bilerek ya da kazayla yapması fark etmeksizin tüm veri silme işlemlerinde anında devreye giren bu özellik, verilerin bulunduğu hücreleri boşaltarak onları geri döndürülmesi imkansıza yakın hale getiriyor.

4. Kullanıcıların SSD’ler ile ilgili yeterli veri kurtarma deneyimi ve bilgisi bulunmuyor. Son yıllarda popülerleşmelerine rağmen veri depolama sektöründe hala yeni oldukları için çoğu kullanıcıda SSD’ler ile ilgili yeterli bilinç henüz oluşmuş değil. Kullanıcılardaki bu bilgi, tecrübe veya kabiliyet eksikliği veri kurtarmanın SSD’ler için daha problemli olmasına yol açıyor.

5. SSD üzerinde kullanılan kripto veri kurtarmaya engel teşkil ediyor. Bazı üreticilerin “controller” üzerinde kullandığı kripto sebebiyle SSD bozulduğunda, problem “controller” kaynaklı ise veri kurtarma yapılamıyor.

SSD’nizi Veri Kayıplarından Nasıl Koruyabilirsiniz?

SSD bulunan cihazların bilinçli kullanımının hem veri kaybını önlediğini hem de disk ömrünü uzattığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcılara önerilerde bulunuyor. 

1. SSD’nizin kapasitesini zorlamaya çalışmayın.

2. Cihaz sağlayıcılarınızın sunduğu güncellemelerden düzenli olarak faydalanın. 

3. Cihazınızı ne sıklıkta ve nasıl kullandığınız, onun yaşam süresini büyük ölçüde belirliyor. Kullanımınızı dikkatlice takip ederek SSD’nizin yaklaşık ömrünü ayarlayabilirsiniz.

4. Diskinizi düşük voltaj gibi elektrik kaynaklı problemlerden uzak tutun, anti-statik elektriğe maruz kalmasını engelleyin.

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