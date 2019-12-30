SSD nedir? Nasıl takılır ve çalışır?

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Bilgisayarların olmazsa olmaz bir parçası haline gelen SSD, işletim sistemini daha hızlı çalıştırması gibi pek çok olumlu yönleriyle daha fazla tercih ediliyor. Son zamanlarda adı sık olarak duyulan SSD nedir ve ne işe yarar? Bununla birlikte bir SSD nasıl takılır ve çalışır? SSD ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

SSD nedir ve ne işe yarar?

Sabit dik yerine kullanılan veri depolama birimine SSD (Solid-State Disk) yani Katı Hal Sürücü denir. Standard bir hard diskten daha hızlı çalışan elektronik depolama birimi SSD ile bilgisayar, daha hızlı çalışır. RAM'le aynı düzende çalışan SSD, gerekli uygulamaların daha hızlı yüklenmesini ve dosyaların da kısa sürede kopyalanmasını sağlar. Hard disklerden farklı çalışan SSD'de bir çeşit hafıza yongası olan epromlar yer alır. Standart bir hardiskte ise motor ve manyetik kafa gibi hareketli parçalar bulunur. Bu epromlar sayesinde hard diskteki veriler elektronik olarak kaydedilir. Ayrıca daha hızlı ve sessiz çalışır. Bununla birlikte dış darbelere karşı oldukça da dayanıklı olan SSD'lerdeki veriler zarar görmez. SSD'ler bilgisayardaki verilerin saklanmasını sağlar ve cihazın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. SSD ile kurulan işletim sistemi, bilgisayarın veri işleme, açılma ve kapanma sürelerini de kısaltır. Bununla birlikte bilgisayar daha sessiz çalışır.

Standard hard disklerdeki veriler, plakaların üzerinde yer alan sektörlerde saklanır. Hard diskteki motorlar, bu plakaları döndürerek verileri okuma veya yazma kafasına okutur. Fakat, Hard disklerden farklı çalışan SSD'lerdeki veriler NAND flash denilen bellek yongalarında depolanır. SSD'de bulunan bellek yongaları, RAM'ler gibi hızlı çalışır. Fakat, RAM'lerden farklı bir şekilde çalışır. Bellek yongaları; volatil SDRAM‘ler ve flash yongaları olarak ikiye ayrılır. Volatil SDRAM'ler kısa süreli bilgileri tutarken, flash yongaları da uzun süreli bilgileri tutar. SSD'lerde de uzun süreli bilgi tutan flash yongalar kullanılır. RAM'ler gibi hızlı çalışan flash yongalarda elektrik kesintisi yaşandığı durumlarda bile verilerde kayıp olmaz. RAM'lerde ise bu durum tam tersidir. Elektrik bağlantısı ile bilgileri tutan RAM'ler akım gittiğinde bilgiler de silinir. SDD'lerde bulunan flash yongalar; MLC (Multi Level Cell) ve SLC (Single Level Cell) olarak ikiye ayrılır. Her bir hücrede 1 bit veri depoladığı için SLC bellekler daha az kapasiteye sahiptir. MLC bellekler ise her bir hücrede 3 bit ve üzeri veriyi tutabiliyor. MLC yongaları yüksek kapasiteli SSD'lerde tercih ediliyor. Fakat, SLC'ye göre performansı daha düşük.

Nasıl takılır ve çalışır?



Bir dizüstü bilgisayarda genellikle 2,5 boyutunda SSD kullanılır. SSD hard disk kullanılmak isteniğinde bu boyutta olmasına dikkat edilmeli. Bilgisayara SSD takmadan önce içindeki veriler yedeklenmeli. Ardından batarya çıkarılır. Daha sonra sabit diskin üzerindeki kapağın vidaları özenle sökülür. Bir çerçevenin içinde bulunan sabit disk yuvasından çıkarılır. SSD'de bu çerçeveye yerleştirileceği için hard disk çerçeveden çıkarılır. SATA bağlantı noktalarına dikkat edilerek SSD hard disk bu çerçeveye sabitlenir. Daha sonra SSD sürücü kızağına yerleştirilir. Arka kapak kapatıldıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

Masaüstü bilgisayarlarda ise SSD daha farklı bir şekilde takılır. 2,5 boyutunda giriş yeri olmayan masaüstü bilgisayarda 3,5 inç adaptör gereklidir. SSD'de bu adaptörün üzerine monte edilir. SSD adaptöre monte edildikten sonra tıpkı dizüstü bilgisayarlardaki gibi sabit disk yerine yerleştirilir. Ardından, kapağını kapatıp cihazı çalıştırılır.