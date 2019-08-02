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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
02.08.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Spotify'ın ücretli abone sayısı 108 milyonu aştı

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Spotify'ın ücretli abone sayısı 108 milyonu aştı

Spotify, kendi rekorunu kırarak, ücretli abone sayısını 108 milyona ulaştırmayı başardı.

Toplamda kullanıcı sayısı 232 milyon olan Spotify, 108 milyon abonesinden ise her ay ücret alıyor. Kullanıcılar ilk etapta 30 gün süresince platformu bedava kullanabilirken, 30 günün sonunda ücretini ödeyerek uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor. Ancak kullanıcıların uygulamayı ücretsiz kullanabilme şansı da bulunuyor.

Ücretsiz sürümde kullanıcılar müzik dinlerken beraberinde reklamlarla da karşılaşırken, istedikleri parçayı açma şansları olmuyor; Spotify şarkıları rast gele kullanıcıya dinletiyor. Bu sınırlamalara tabi olmak istemeyenler ise Premium hesaba geçiş yapıyor. 

Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi
Apple Music mi Spotify mı YouTube Music mi?

Spotify, Eylül ayının sonlarına doğru 110 milyon ve 114 milyon arasında abone sayısına ulaşmayı planlarken, aynı zamanda aktif kullanıcı sayısında ise 240 milyona çıkmayı planlıyor. 

Söz konusu platformun en büyük rakiplerinden Apple Music'in ise 60 milyon abonesi bulunuyor.

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