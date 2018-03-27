Spotify'ı korsan olarak kullananlarla ilgili önemli açıklama

Eğer modlu uygulama veya hesaplarla Spotify'ın müzik akışı hizmetini korsan kullananlardansanız, Spotify peşinizde. Müzik hizmeti, ne yaptığınızın farkında ve bundan hiç memnun değil.

Spotify, zaten bu ayın başlarında, hizmeti korsan olarak kullanan kullanıcıları ortaya çıkarıp hesaplarını askıya alacağına dair bir açıklama yapmıştı. Şimdiyse, korsan kullanıcıların toplam kullanıcılara oranı açıklandı.

Spotify'ın Premium hizmetinin özelliklerini modlu uygulamalarla haksız yere kullanan kullanıcıların sayısı aslında çok küçük bir oranda. Spotify'ın 157 milyonluk günlük aktif kullanıcı sayısının sadece %2 gibi bir kısmına denk geliyor.

Modlu uygulama kullanan kullanıcılar, Spotify'ın ana gelir kaynaklarından biri olan reklamları atlayarak firmayı ve sanatçıları zarara uğratıyorlar. Bu yüzden Spotify, korsan hesapları engellemeye devam edeceğini söylüyor. Spotify, Premium hizmetini 30 gün ücretsiz denemek için web sitesinden kayıt olmanın yeterli olacağını da korsan kullanıcılara hatırlatıyor.



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