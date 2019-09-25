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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Spotify’ı en etkili şekilde kullanmak için 7 ipucu

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Spotify’ı en etkili şekilde kullanmak için 7 ipucu

Okula dönüş zamanı geldi; ancak yaz bitmiş olsa da elbette müzik dinlemeye bu durum engel değil. Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, kullanıcılarının faydalanabileceği 7 kullanışlı ipucunu paylaştı.

Çevrim dışı olduğunuzda da müzik dinleyin

Eğer spor salonunuz kalın tuğlalar ile inşa edildiyse ve oradaki Wİ-Fİ bağlantısı kötüyse bu durum sorun olmaktan çıkıyor. Spotify Premium ile mat üzerindeki anlarınız başlamadan önce çalma listelerinizi indirip, sonrasında çevrim dışı müzik dinleyebilirsiniz.

Favori liste ve şarkılarınızı arkadaşlarınız ile paylaşın

Shakespeare “Ne borç veren ne borç alan ol” demiş” ama kendisi elbette o zaman Spotify’ı bilemezdi. QR kod mantığıyla çalışan Spotify Codes sayesinde arkadaşlarınızın çalma listeleri ve şarkılarını kolaylıkla ekleyebilir ve paylaşabilirsiniz. 

Arkadaşlarınızla ortak çalma listesi oluşturun

Ortak çalma listesi ile Spotify hesabı olan herkes kendi favori şarkılarını ekleyebilir. Bu sadece anlık bir eğlence değil aynı zamanda, yıllar sonra dönüp baktığınızda arkadaşlarınızla seçtiğiniz şarkılar üzerinden nostalji de yaratacak. 

Rutin uyku düzeninize ger dönün

Yatağa geçmeden önce dingin ve rahatlatan müziklerden oluşan çalma listelerine göz atabilirsiniz.

Ders çalışırken havaya sokan çalma listeleri

En iyi 90’ların hip-pop’uyla mı çalışıyorsunuz yoksa şarkıların sözleri dikkatinizi dağıttığı için beyaz gürültü ya da klasik müziği mi tercih ediyorsunuz? Spotify’ın sizin ders çalışma havanıza uygun çalma listeleri var. 

Şarkılar arası sessizlikler

Eğer ders çalışıyorsanız ve sabit bir müziğe ihtiyacınız varsa yani bir şarkının bitip bir sonrakinin başladığı o aradaki boş saniyelerden hoşlanmayanlardan biriyseniz, bunu değiştirmek sizin elinizde. “Ayarlar” sekmesine tıklayın, aşağı kaydırın ve “Çalma” ibaresine basın, böylece şarkılar arası geçişlerdeki duraklamaları düzenleyebilirsiniz.

Şarkılarınız sona erince benzer şarkılar dinlemeye devam edin

Çalma listeleriniz ya da seçtiğiniz albüm bitince AutoPlay modu ile Spotify’ın dinlediğiniz şarkıların benzerlerini sunmasını sağlayabilirsiniz. Sadece “Ayarlar” sekmesinin altına bakın ve “Çalma” ibaresini tıkladıktan sonra “AutoPlay” ayarını seçin.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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