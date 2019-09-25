Spotify’ı en etkili şekilde kullanmak için 7 ipucu
Okula dönüş zamanı geldi; ancak yaz bitmiş olsa da elbette müzik dinlemeye bu durum engel değil. Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, kullanıcılarının faydalanabileceği 7 kullanışlı ipucunu paylaştı.
Çevrim dışı olduğunuzda da müzik dinleyin
Eğer spor salonunuz kalın tuğlalar ile inşa edildiyse ve oradaki Wİ-Fİ bağlantısı kötüyse bu durum sorun olmaktan çıkıyor. Spotify Premium ile mat üzerindeki anlarınız başlamadan önce çalma listelerinizi indirip, sonrasında çevrim dışı müzik dinleyebilirsiniz.
Favori liste ve şarkılarınızı arkadaşlarınız ile paylaşın
Shakespeare “Ne borç veren ne borç alan ol” demiş” ama kendisi elbette o zaman Spotify’ı bilemezdi. QR kod mantığıyla çalışan Spotify Codes sayesinde arkadaşlarınızın çalma listeleri ve şarkılarını kolaylıkla ekleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla ortak çalma listesi oluşturun
Ortak çalma listesi ile Spotify hesabı olan herkes kendi favori şarkılarını ekleyebilir. Bu sadece anlık bir eğlence değil aynı zamanda, yıllar sonra dönüp baktığınızda arkadaşlarınızla seçtiğiniz şarkılar üzerinden nostalji de yaratacak.
Rutin uyku düzeninize ger dönün
Yatağa geçmeden önce dingin ve rahatlatan müziklerden oluşan çalma listelerine göz atabilirsiniz.
Ders çalışırken havaya sokan çalma listeleri
En iyi 90’ların hip-pop’uyla mı çalışıyorsunuz yoksa şarkıların sözleri dikkatinizi dağıttığı için beyaz gürültü ya da klasik müziği mi tercih ediyorsunuz? Spotify’ın sizin ders çalışma havanıza uygun çalma listeleri var.
Şarkılar arası sessizlikler
Eğer ders çalışıyorsanız ve sabit bir müziğe ihtiyacınız varsa yani bir şarkının bitip bir sonrakinin başladığı o aradaki boş saniyelerden hoşlanmayanlardan biriyseniz, bunu değiştirmek sizin elinizde. “Ayarlar” sekmesine tıklayın, aşağı kaydırın ve “Çalma” ibaresine basın, böylece şarkılar arası geçişlerdeki duraklamaları düzenleyebilirsiniz.
Şarkılarınız sona erince benzer şarkılar dinlemeye devam edin
Çalma listeleriniz ya da seçtiğiniz albüm bitince AutoPlay modu ile Spotify’ın dinlediğiniz şarkıların benzerlerini sunmasını sağlayabilirsiniz. Sadece “Ayarlar” sekmesinin altına bakın ve “Çalma” ibaresini tıkladıktan sonra “AutoPlay” ayarını seçin.
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