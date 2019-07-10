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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Spotify, düğünlerde en çok tercih edilen şarkıları açıkladı

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Spotify, düğünlerde en çok tercih edilen şarkıları açıkladı

Yaz mevsiminin en hareketli sezonu başladı. Beraberinde çiftleri de evlilik heyecanı sardı. Bu heyecanın merkezinde ise elbette o en mutlu gün “düğün” yer alıyor. Mekan seçimleri çoktan bitti ama romantik danslardan eller havaya anlarına kadar tüm düğüne eşlik eden müzikler hazır mı? Spotify, bu kapsamda Türkye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları paylaştı.

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar: 

Sezen Aksu – Rakkas
Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem
Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları
Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"
Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
Duman – Senden Daha Güzel
Sezen Aksu – Kaçın Kurası
Sezen Aksu – Seni Yerler
Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
Mezdeke – Ya El Yelil
Tarkan – Ölürüm Sana
Fatih Ürek – Hadi Hadi
Metin Arolat – Dert Değil
Sezen Aksu – Kutlama
Tarkan – Şımarık
MFÖ – Ele Güne Karşı
Babutsa – Yanayım Yanayım
Tarkan – Kuzu Kuzu
Serdar Ortaç – Karabiberim
Ed Sheeran – Shape of You
Mirkelam – Tavla
Emel Müftüoğlu – Hovarda
Rengin – Aldatıldık
Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
Ed Sheeran – Thinking out Loud
Gülşen – Bangır Bangır
Coşkun Direk – Misket
Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim

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