Spotify, düğünlerde en çok tercih edilen şarkıları açıkladı

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:

Sezen Aksu – Rakkas

Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem

Tarkan – Gül Döktüm Yollarına

Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları

Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"

Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al

Duman – Senden Daha Güzel

Sezen Aksu – Kaçın Kurası

Sezen Aksu – Seni Yerler

Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk

Mezdeke – Ya El Yelil

Tarkan – Ölürüm Sana

Fatih Ürek – Hadi Hadi

Metin Arolat – Dert Değil

Sezen Aksu – Kutlama

Tarkan – Şımarık

MFÖ – Ele Güne Karşı

Babutsa – Yanayım Yanayım

Tarkan – Kuzu Kuzu

Serdar Ortaç – Karabiberim

Ed Sheeran – Shape of You

Mirkelam – Tavla

Emel Müftüoğlu – Hovarda

Rengin – Aldatıldık

Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım

Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver

Ed Sheeran – Thinking out Loud

Gülşen – Bangır Bangır

Coşkun Direk – Misket

Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim