Spotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu

Müzik akış devi bu işlevin yerine Behind the Lyrics'i getirdi ancak bu işlevin eskinin yanına bile yaklaştığını söyleyemeyiz. Behind the Lyrics, dinlediğiniz şarkının sözlerini göstermek yerine şarkı hakkında bir takım "önemli bilgiler" gösteriyor. Sadece İngilizce dilinde çalışan işlev, tüm şarkılarda da devreye girmiyor.

Yine de şu an çalan şarkının sözlerini çok zahmet etmeden görmenizi sağlayacak bir çözüm var: QuickLyric uygulamasını yüklemek.

Spotify'da Çalan Şarkının Sözlerini Görün

Öncelikle QuickLyric uygulamasını Play Store'dan indirmeniz gerekiyor. Bunun ardından aşağıdaki adımları izleyin.

1. Spotify uygulamasını açın.

2. Ayarlar menüsüne gidin

3. Cihaz Yayınlama Durumu seçeneğine kadar kaydırın.

4. Düğmeyi açık konuma getirin.

Şimdi Spotify'da bir şarkı başlatın ve QuickLyric uygulamasına dönün. Şarkının sözlerini hemen göreceksiniz. Bazı şarkılarda canlı olarak takip edilebilen şarkı sözleri bile görebilirsiniz. Şarkı bittiğinde yeni çalmaya başlayan şarkının sözlerini görmek için yenile düğmesine basmanız gerekebilir.



