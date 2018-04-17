Spotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSpotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu
GeriTeknoloji Spotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
17.04.2018 - 08:22, Son Güncelleme:

Spotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu

Spotify, sevdiğimiz faydalı özellikleri ansızın kaldırmasıyla tanınıyor. Bunlardan bir tanesi, şarkı sözlerini görmemizi sağlayan işlevdi.

Müzik akış devi bu işlevin yerine Behind the Lyrics'i getirdi ancak bu işlevin eskinin yanına bile yaklaştığını söyleyemeyiz. Behind the Lyrics, dinlediğiniz şarkının sözlerini göstermek yerine şarkı hakkında bir takım "önemli bilgiler" gösteriyor. Sadece İngilizce dilinde çalışan işlev, tüm şarkılarda da devreye girmiyor.

Yine de şu an çalan şarkının sözlerini çok zahmet etmeden görmenizi sağlayacak bir çözüm var: QuickLyric uygulamasını yüklemek.

Spotify'da Çalan Şarkının Sözlerini Görün
Öncelikle QuickLyric uygulamasını Play Store'dan indirmeniz gerekiyor. Bunun ardından aşağıdaki adımları izleyin.

1. Spotify uygulamasını açın.

2. Ayarlar menüsüne gidin

3. Cihaz Yayınlama Durumu seçeneğine kadar kaydırın.

4. Düğmeyi açık konuma getirin.

Şimdi Spotify'da bir şarkı başlatın ve QuickLyric uygulamasına dönün. Şarkının sözlerini hemen göreceksiniz. Bazı şarkılarda canlı olarak takip edilebilen şarkı sözleri bile görebilirsiniz. Şarkı bittiğinde yeni çalmaya başlayan şarkının sözlerini görmek için yenile düğmesine basmanız gerekebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BILL GATES'İN EN BÜYÜK 10 HATASI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Spotify'da şarkı sözlerini görmenin yolu

Avrupalı kadınlarda sarışınlık oranı 'erkeklerin iki katı'

Honor 10'un özellikleri belli oldu!

Çocuklarınız cinsel içerikli görüntüleri hesap makinası görünümlü uygulamada saklıyor olabilir