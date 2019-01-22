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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Spotify'da sanatçıları ve şarkılarını artık engelleyebileceksiniz

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Spotify'da sanatçıları ve şarkılarını artık engelleyebileceksiniz

Spotify, dünya genelinde milyonlarca şarkıya ev sahipliği yapan dev müzik platformlarının başında yer alıyor. Geniş kitlelere hitap eden Spotify'da kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde önemli bir özellik eklenmek üzere. Kullanıcılar, artık beğenmedikleri ya da karşılarında görmek istemedikleri şarkıları veya sanatçıları hesabından engelleyebilecek.

Spotify'da kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak bir özellik, yine kullanıcıların beklentileri doğrultusunda hayata geçiyor. Örneğin şarkılarıyla ilgilenmediğiniz, hatta adını dahi görmek istemediğiniz bir şarkı söz konusuysa bu şarkıyı ya da ilgili sanatçıyı hesabınız üzerinden tamamen engelleyebiliyorsunuz. Böylece artık şans eseri dahi olsa engellenen içerikler karşınıza artık çıkmıyor. 

Bu özelliği kullanabilme kiçin sanatçının profilinde yer alan 'bu sanatçıyı çalma' seçeneğine dokunmanız yeterli. Bu işlemi yaptıktan sonra o sanatçıya ve ona ait şarkılara artık rastlamıyorsunuz. Özellikle “Haftalık Keşif” kısmında Spotify tarafından size önerilen şarkıları inceleyebildiğiniz için bu bölümde de beğenmediğiniz sanatçıların gözükmemesi kullanıcıların lehine bir durum olacak.

Spotifyda sanatçıları ve şarkılarını artık engelleyebileceksiniz


Diğer yandan bazı özel durumlar bu engelleme özelliğinin kapsamı dışında olacak. Örneğin bir başka sanatçı engellediğiniz sanatçıyla düet yaptıysa bu parçayı yine görmeye devam edeceksiniz. 

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