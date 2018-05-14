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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
14.05.2018 - 06:34, Son Güncelleme:

Spotify'da o şarkıcılar listeden çıkarılıyor!

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Spotify'da o şarkıcılar listeden çıkarılıyor!

Spotify, yaptığı duyuru ile R&B sanatçısı R. Kelly'den başlayarak "tartışmalı sanatçıların" müziklerini yayın hizmetinin editör veya algoritma oynatma listelerinden kaldırdığı yeni kullanım şartlarını tanıttı.

Spotify'ın yeni "öfke içeriği" ve öfkeli davranış şartları gereği tartışmalı sanatçılar ve suçlanmış olan sanatçılar, Spotify tarafından oluşturulan listelerde yer almayacak. Ancak bu, R. Kelly'nin müziğini istediğiniz zaman Spotify üzerinde bulamayacağınız anlamına gelmiyor. Müzikler hizmetteki yerlerini koruyacaklar ancak size günlük olarak sunulan listelerde görülmeyecek.

Spotify'ın internet üzerinde R. Kelly'ye karşı yükselen sesler arasında duyurduğu bu yeni şartta şimdilik belirtilen tek isim R. Kelly olarak gözüküyor ancak hizmetin Billboard'a söylediğine göre diğer sanatçılar da bu listeden etkilenebilir.

Spotify, listeye eklenecek olan isimler hakkında oldukça dikkatli davranıyor ve pek çok farklı organizasyonla beraber çalışıyor. Bununla beraber, bazı medya kaynakları, ilk hedef ismin R. Kelly olmasını ve diğer hedefin Floridalı rapper XXXTentacion olmasını sorguluyor. Ayrıca Red Hot Chili Peppers'ın bazı üyeleri, Chris Brown, CeeLo Green ve Tupac Shakur da benzer suçlamalara sahip ve bu da bu isimlerin de listeye eklenip eklenmeyecekleri sorusunu ortaya çıkarıyor.

Spotify ise sanatçıların davranışları sebebiyle içerikleri sansürlemediklerini belirtirken, editör kararlarının kendi değerlerini yansıtmaları gerektiğini söylüyor. Bu kararı bir sözleşmeye dönüştüren ilk hizmet Spotify iken, Apple Music, Pandora, Tidal ve diğerlerinin de benzer bir kararı alıp almayacakları merak ediliyor.

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