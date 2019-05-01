Spotify'da görülen sorun Samsung kullanıcılarının canını sıkacak!
Spotify, Samsung kullanıcılarını kızdıracak bir hatayla karşı karşıya kaldı. Galaxy kullanıcıları kilit ekranındayken popüler müzik uygulamasını kontrol edemiyor.
Samsung Galaxy kullanıcılarının şikayetlerine göre Spotify, kilit ekranındayken kullanılamıyor. Bu sorunla beraber Galaxy kullanıcıları kilit ekranında olduğu anda şarkı seçmek, şarkı durdurmak, bir önceki şarkıya geçmek ve başlatmak gibi işlemleri yapamıyor.
Şikayetler üzerine sorunun diğer markalarda yaşanıp yaşanmadığını test eden Sammobile, aynı hatayı Huawei P30 Pro'da denedi ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığını belirtti. Ancak bazı LG ve Huawei kullanıcıları aynı hatayı yaşadıklarını söylüyor.
Samsung Galaxy cihazlarda görülen sorunun en fazla Galaxy S9 ve Galaxy S10'da yaşanıyor. Söz konusu hatayı çözmek için yapmanız gereken adımlarsa şu şekilde: Ayarları açın daha sonra ‘Pil kullanımını optimize et’ seçeneğine dokunun. Sol üst köşedeki menüye tıklayın ardından ‘Optimize olmayan uygulamalar’ kısmına gidip hepsi seçeneğine çevirin. Ekranı kaydırdıktan sonra Spotify'ı bulun ve pil optimizasyonunu kapatın. Son olarak cihazı yeniden başlatın.
Söz konusu sorunu tespit eden Spotify yetkilileri hatayı kısa süre içerisinde çözeceklerini belirtti.
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