Spotify üzerinden kaç kişi müzik dinliyor?
Apple Music ile birlikte dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, kullanıcı sayısını açıkladı ve detaylı rakamları dünyayla paylaştı.
Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten Spotify'da yüzler gülüyor. Şirket, 40 milyondan fazla şarkı sakladığı veritabanına 200 milyon üyenin ulaştığını duyurdu. Bu sayı, Spotify için gerçekten de önemli; zira şirket kendi rekorunu bir kez daha kırmış durumda.
200 milyon üyenin içinde Spotify için ücret ödeyen, yani Premium üyelerin sayısı ise 87 milyona dayanmış durumda. Yani Spotify abonelerinin neredeyse yarısı şirkete ücret ödüyor.
Spotify'ın Türkiye'de aylık ücreti 13.99 TL.
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