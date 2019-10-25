Spotify ücret karşılığında abonelerine bildirim yollamaya başlıyor
Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Spotify'da şarkısı bulunan sanatçılar artık belirlenen bir ücret karşılığında platformun abonelerine bildirim yollayabilme şansına sahip olacak.
Apple Music ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Spotify, yeni bir özelliği aktif hale getirmeye hazırlanıyor. Sanatçılar artık belirli bir ücret karşılığında geniş kitlelere ulaşabilecek; abonelere bildirim yollayabilecek. Henüz ABD sınırları içinde test aşamasında bulunan yeni uygulama kapsamında bildirimler, kullanıcıların bildirim çubuğunda yer almayacak ve yalnızca Spotify açıldığı zaman önünüze tam ekran olarak gelecek.
Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere bu bildirimleri alıp almamak kullanıcıların insiyatifinde olacak. Spotify Premium abonesi olanlar yani ücret karşılığında Spotify'ı kullananlar bu bildirimleri diledikleri taktirde kapatabilecekler. Ancak uygulamayı ücretsiz kullananlar için yapılacak bir şey yok; bu bildirimleri her seferinde görmek durumunda kalacaklar.
Yeni uygulamayla birlikte ücretini ödeyen ve ödemeyen sanatçılar arasında sıkıntılı bir yarış başlayacak ve Spotify'da daha çok kişiye ulaşmak isteyen sanatçıların kesenin ağzını açması gerekecek.
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