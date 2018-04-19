Spotify tamamen değişiyor! İşte yeni hali
Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify arayüzünü yenilemeye hazırlanıyor.
Ünlü müzik dinleme Platformu Spotify arayüzünü yenilemeye hazırlanıyor. Spotify bu arayüz ile son dönemlerde oldukça hızlı bir şekilde büyüyen Apple Music'in bir adım önüne geçmeyi planlıyor. Ancak Spotify'ın yapacağı bu hamle ters tepebilir. Çünkü hatırlayacağınız üzere Snapchat de tasarımını değiştirmişti ve kullanıcılar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. O yüzden Spotify'ın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Spotify yenilenen tasarımı ile birlikte alt kısımda bulunan sekmeleri de azaltacağa benziyor. Alt kısımda bulunan keşfet bölümü Arama bölümüne aktarılmış.
Spotify'ın yeni güncellemesinin içinde sadece arayüz değişikliği bulunmuyor. Uygulama son dönemlerde ücretsiz versiyonundaki kullanıcılara çok az imkan sağladığı için eleştiriliyordu. Bu eleştiriler üzerine Spotify bu güncelleme ile birlikte ücretsiz kullanıcılarına daha çok imkan sunmaya hazırlanıyor. Bu imkanlardan en dikkat çekeni ise belirli çalma listelerinde bulunan şarkıları tek tek seçip çalabilme. Bu özelliklerin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Ancak kısa bir süre içerisinde kullanıcılara dağıtılmaya başlanacağı düşünülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle