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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.12.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Spotify Premium fiyatlarında sürpriz indirim

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Spotify Premium fiyatlarında sürpriz indirim

Dünyanın bir numaralı dijital müzik platformu Spotify, yeni yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde yeni bir kampanyasını duyurdu. Şirket, ilk kez Premium aboneliğe geçecek kullanıcılardan ilk 3 ay bakın ne ücret alacak?

200 milyonu aşkın abonesiyle dikkat çeken Spotify, Premium abonelerinin sayısını artırmak ve bu deneyimi dinleyicilerle paylaşmak için yeni bir kampanya başlattı. Şirket, Premium aboneliğe geçiş yapanlardan ilk üç ay daha düşük bir ücret talep edecek. Normalde 3 ay için 53.97 TL ödemek durumunda olan kullanıcılar, kampanya kapsamında 17.99 TL ödeyecek. Yani yaklaşık yüzde 77 oranında bir indirim söz konusu. 

Ancak bu indirimden herkes faydalanamayacak. Spotify'ın bu kampanya ile amacı ilk kez Premium aboneliğe geçiş yapacakları teşvik etmek. Halihazırda Premium üyeliği olan ve kampanyaya katılmak için üyeliğini iptal edenler veya daha önce Premium abonelikten yararlanmış olanlar bu kampanyaya dahil olamayacak. 

Spotify tarafından duyurulan yeni teklif ile birlikte akıllara gelen soru ise şu: Spotify öğrenci hesabına geçmek mi yoksa 3 aylık kullanım mı daha uygun maliyete sahip? Kullanıcılar öğrenci olduklarını doğruladığında Spotify Premium’u aylık 8.99 TL‘ye kullanıyor. Ancak 3 aylık tasarruf imkanı öğrenci hesabı için bulunmuyor. Yani indirim, standart Premium üyelerini kapsıyor.

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