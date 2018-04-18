Spotify öğrenci indirimi nedir? Öğrenci belgesi ibrazı nasıl yapılır?
Spotify öğrenci indirimi, popüler müzik platformunu kullanan genç bireylerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oldukça popüler bir çevrimiçi müzik platformu olan Spotify'ın sunduğu öğrenci indirimi nedir? Peki, nasıl yararlanılır? İşte detaylar...
Spotify'ın sunduğu öğrenci kampanyası kapsamında üniversite öğrencisi olan her insan %50'lik indirimden faydalanabiliyor. Normal ya da premium bir hesabınız var ise %50'lik indirimden faydalanmak için direkt olarak öğrenci kampanyasına geçiş yapabiliyor ve %50'lik indirimden faydalanabiliyorsunuz. Anlayacağınız Spotify'a 13.99 TL ödemek yerine 6.99 TL ödeyebiliyorsunuz. Bunun için birtakım işlemler yapmanız gerekiyor. Öğrenci indiriminden faydalanmak için:
- Öncelikle Spotify Öğrenci platformuna gidin.
- İster yeni bir üyelik oluşturun, isterseniz de mevcut hesabınızdan devam edin.
-Sonrasında tekrar premium bölümüne gidin.
- Bu bölümde kart bilgilerinizi girerek işlemi sürdürün.
- Karşınıza çıkan SheerID bölümünden öğrenci olduğunuza dair bilgi vermeniz istenecek.
- Buradaki işlemleri de tamamladıktan sonra sizden birtakım evraklar istenecek. Bunlar: Ders programı, transkript, kayıt belgesi, okul harcı makbuzu ve kayıt mektubu. Bu belgelerden en az ikisini girmeniz gerekiyor.
- Yukarıda adı geçen evraklardan en az ikisini giriş yaptığınızda Spotify öğrenci kampanyasından siz de faydalanabilirsiniz.
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