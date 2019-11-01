Spotify nedir, spotify hesabı nasıl silinir?
Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify’in Türkiye fiyatına zam yapılacağı ortaya çıktı. Spotify, Premium üyeliklerin fiyatlarını yükseltiyor. 13.99 TL olan ücret aylık 17.99 TL'ye çıkıyor. Sosyal medyada da gündem olan zam haberi ardından farklı aramalar gündeme geldi. Peki, spotify hesabı nasıl silinir?
İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.
Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.
SPOTİFY HESABI NASIL SİLİNİR?
Bu https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ bağlantıya tıklayarak açılan sayfada “İletişim Formu” linkine tıklayın. Daha sonra çıkan seçeneklerden “Hesap” seçeneğini seçin ve devam edin. Çıkan sekmeden “Spotify hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum” seçeneğine tıklayın. Spotify hesabı neden kapattığımızı sorusuna yanıt verdikten sonra işleminiz gerçekleşmiş olacak.
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