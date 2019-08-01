Spotify mı Apple Music mi? İşte müzik dünyasının bir numarası
Apple Music ile Spotify arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Peki bu ay itibarıyla en çok hangi platformun kullanıcısı var? İşte dijital müzik platformlarının bir numaralı ismi...
2013 yılında Türkiye'ye geldiğinde büyük ses getiren; ilk etapta ücretli olarak kullanılmasına tedbirli yaklaşan kullanıcılar, sonrasında ücretli aboneliği de tercih etmeye başlayınca Türkiye'de de hatırı sayılır bir kitleye ulaşmaya başladı. Apple Music ise 2016 yılında, yani Spotify'dan yaklaşık 3 yıl sonra ülkemizde müzikseverlerle buluştu.
Şimdi rakamlardan bahsedelim. Spotify; kendi abone sayısının, geçen yıla kıyasla, yüzde 31 arttığını ve Haziran sonunda toplam 108 milyon aboneye ulaştığını açıkladı. Buna rağmen mutsuz olan Spotify, bu istatistikleri tahmin ettiğinin altında buldu. Apple Music’in ise toplamda 60 milyon abonesi mevcut.
Apple Music’in ezeli rakibinden bir açıklama daha geldi. Yaptığı açıklamada 232 milyon insanın en az bir ay boyunca kendi hizmetini kullandığını belirten Spotify, bu klasmanda yüzde 29’luk bir artış görüldüğünü ifade etti. Bu rakam, şirket yöneticilerinin ortak tahmininden 4 milyon daha fazla.
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