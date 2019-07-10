Spotify Lite yayınlandı! Peki ne farkı var?
Dünyanın tartışmasız en büyük dijital müzik platformu olan Spotify, kullanıcı kitlesini günbegün genişletmeye devam ediyor. Diğer yandan pek çok kullanıcının haberi olmasa da, Spotify Lite isminde yeni bir uygulama yayınlandı. Peki Lite sürümün normal sürümden ne farkı var?
Uygulamaların Lite sürümleri genel olarak düşük donanımlara sahip cihazlarla da yüksek performansta çalışabilen ve bazı özellikleri kısıtlanmış ana uygulamaların yan platformu olarak bilinir. Facebook Lite buna güzel bir örnek. Şimdi ise Spotify Lite karşımızda! İsminden de anlaşılacağı üzere hedef kitle daha çok eski sürüm Android işletim sistemini kullanan cihazlar...
10 MB'lık dosya boyutuna sahip olan Spotify Lite, Android 4.3 ve sonraki sürümlerde erişime açık bulunuyor. Bir süredir test edilen uygulama, Spotify için önemli bir aşama. Standart Spotify uygulaması gibi çalışan Spotify Lite, ücretsiz ve ücretli kullanıcıların müzik arayıp çalmasına izin veriyor. Dileyenler, uygulamanın kullanacağı veri miktarını kontrol edebiliyorlar. Limit aşıldığında uygulama bir bildirim gösteriyor.
Uygulamanın kullandığı ön belleği bir dokunuşla temizlemeye izin veriliyor. Bu işlevin alanı kısıtlı telefonlarda işe yarayacağı kesin.
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