Spotify Lite geliyor! En büyük farkÄ± ise...
DÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± dijital mÃ¼zik platformu Spotify, Ã¶zellikle giriÅŸ seviyesi telefon sahiplerininÂ ilgisini Ã§ekecek yeni uygulamasÄ±nÄ± kullanÄ±ma sundu. BakÄ±nÂ Spotify Lite beta ne gibi Ã¶zellikler sunuyor?Â
Spotify, yeni beta versiyonuyla beraber normal uygulamadan daha az yer kaplayacak ve daha dÃ¼ÅŸÃ¼k sistem gereksinimi isteyecek. YalnÄ±zca 10 MB boyutunda olan Spotify Lite beta Hindistan'da kullanÄ±ma sunuldu bile.Â
Ã–zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼k donanÄ±mlÄ± Android telefonlar iÃ§in Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len uygulama internet baÄŸlantÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼k olsa da Ã§alÄ±ÅŸabilecek. Kaliteli mÃ¼zik deneyimini tÃ¼m kullanÄ±cÄ±lara aktarmak isteyen Spotify, Lite sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle beraber en sevilen Ã§alma listelerini gÃ¶sterecek ve kullanÄ±cÄ±lar kendi Ã§alma listelerini senkronize edebilecek.Â
Åžu anlÄ±k yalnÄ±zca Hindistan'ta kullanÄ±ma sunulan Spotify Lite beta, tam sÃ¼rÃ¼me geÃ§tikten sonra TÃ¼rkiye kullanÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan da eriÅŸilebilecek.Â
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