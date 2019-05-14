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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.05.2019 - 07:55, Son GÃ¼ncelleme:

Spotify Lite geliyor! En büyük farkÄ± ise...

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Spotify Lite geliyor! En büyük farkÄ± ise...

DÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± dijital mÃ¼zik platformu Spotify, Ã¶zellikle giriÅŸ seviyesi telefon sahiplerininÂ ilgisini Ã§ekecek yeni uygulamasÄ±nÄ± kullanÄ±ma sundu. BakÄ±nÂ Spotify Lite beta ne gibi Ã¶zellikler sunuyor?Â

Spotify, yeni beta versiyonuyla beraber normal uygulamadan daha az yer kaplayacak ve daha dÃ¼ÅŸÃ¼k sistem gereksinimi isteyecek. YalnÄ±zca 10 MB boyutunda olan Spotify Lite beta Hindistan'da kullanÄ±ma sunuldu bile.Â 

Ã–zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼k donanÄ±mlÄ± Android telefonlar iÃ§in Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len uygulama internet baÄŸlantÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼k olsa da Ã§alÄ±ÅŸabilecek. Kaliteli mÃ¼zik deneyimini tÃ¼m kullanÄ±cÄ±lara aktarmak isteyen Spotify, Lite sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle beraber en sevilen Ã§alma listelerini gÃ¶sterecek ve kullanÄ±cÄ±lar kendi Ã§alma listelerini senkronize edebilecek.Â 

Åžu anlÄ±k yalnÄ±zca Hindistan'ta kullanÄ±ma sunulan Spotify Lite beta, tam sÃ¼rÃ¼me geÃ§tikten sonra TÃ¼rkiye kullanÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan da eriÅŸilebilecek.Â 

Yeni Messenger arayüzünde konuÅŸmalar nasÄ±l sessize alÄ±nÄ±r? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde yeni Messenger arayüzünde konuÅŸmalar nasÄ±l sessize alÄ±nÄ±r bunu anlatÄ±yor olacaÄŸÄ±z.
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