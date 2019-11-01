Spotify kullanıcılarına kötü haber! Zam geliyor
Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, Premium üyeliklerin fiyatlarını yükseltiyor. 13.99 TL olan ücret aylık 17.99 TL'ye çıkıyor.
Spotify, abonelik ücretlerinde değişikliğe gidiyor. 13.99 TL olan aylık ücret, ilerleyen günlerde 17.99 TL'e çıkacak. Konuyla ilgili Premium üyeliğe sahip olan kullanıcılarına e-posta yoluyla açıklama yapan şirket, halihazırda 13.99 TL üzerinden aboneliği olanlar, ödeme zamanı geldiğinde 17.99 TL'lik fiyat etiketiyle karşılaşacak.
İLK 3 AY BEDAVA
Spotify, artık yeni kampanyası ile birlikte böylece müzik ve podcast dinleyicilerinin, reklamsız ve seç-dinle özellikleriyle 50 milyon şarkı ve 450 bin podcaste erişim sağlayan sesli streaming’ine ilk 3 ay ücret ödemeden üyelik hizmetine ulaşmalarını imkan veriyor.
Dünya genelinde geçerli olacak Spotify Premium’un ilk üç ay ücretsiz kullanım hakkı herhangi bir zaman kısıtlaması içermiyor, müzikseverler diledikleri zaman Premium üyelik paketlerinden birine başvuru yapabiliyor: Bireysel ve Öğrenci paketleri bugünden itibaren, Aile paketi ise gelecek aylarda kullanıma hazır olacak.
Bu hafta Spotify Premium için büyük bir hafta, Spotify birkaç gün önce de tüm dünya genelinde güncellenen Aile için Premium Paketi’ni duyurmuştu.
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