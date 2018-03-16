Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Spotify internet kotanızı ne kadar tüketiyor?

    Spotify internet kotanızı ne kadar tüketiyor?

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Spotify, telefonunuzda ayda hangi kalitede, ne kadar veri tüketiyor?

    Spotify müzik dinleme şeklimizi değiştirse de, tüm dünyadaki sağlayıcıların veri planlarıyla buna ayak uydurduğu söylenemez. Dünyanın önemli bir bölümü sınırsız veri planlarına geçmeye başlasa da Türkiye, ABD gibi bazo ülkelerde kotalar oldukça yaygın. Bundan dolayı Spotify'ın her ay ne kadar veri tükettiğini hesaba katmanız gerekiyor.

    Spotify'ın akış sırasında ne kadar veri tüketeceği, seçtiğiniz müzik kalitesine bağlı. Settings > Music Quality > Streaming altında seçebileceğiniz şu üç müzik kalitesi bulunuyor: Normal, High ve Extreme. Normal ayarda üç dakikalık bir şarkı, yaklaşık 2MB harcıyor. High'da bu miktar 3,5MB'a, Extreme'de ise 7,5MB'a yükseliyor.

    Spotify internet kotanızı ne kadar tüketiyor

    Saat bazında bunlar, sırasıyla 40MB, 70MB ve 150MB'a denk geliyor. Günde ortalama 30 dakika Spotify dinliyorsanız, Normal'de ayda 0,5GB, Extreme'de ise 2,2GB tüketmeyi bekleyebilirsiniz. Günde bir saat müzik dinliyorsanız, bu sırasıyla 1,2GB ve 4,5GB'a çıkıyor. İki saat dinleyenler ise sırasıyla 2,4GB ve 9GB tüketiyorlar.

    Spotify'ın YouTube üzerinden müzik dinlemeye göre çok daha az veri tükettiğini belirtmekte fayda var. YouTube üzerinde en düşük kalitede müzik dinlerseniz, 100MB tüketiyorsunuz. Spotify'ın müzikleri ve çalma listelerini çevrimdışı çalmak üzere indirebildiğini unutmayın. Bunun için çalma listesinin üzerindeki Download düğmesini açık konuma getirmeniz yeterli.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BILL GATES'İN EN BÜYÜK 10 HATASI

    Etiketler: internet
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri