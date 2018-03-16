Spotify internet kotanızı ne kadar tüketiyor?

Spotify müzik dinleme şeklimizi değiştirse de, tüm dünyadaki sağlayıcıların veri planlarıyla buna ayak uydurduğu söylenemez. Dünyanın önemli bir bölümü sınırsız veri planlarına geçmeye başlasa da Türkiye, ABD gibi bazo ülkelerde kotalar oldukça yaygın. Bundan dolayı Spotify'ın her ay ne kadar veri tükettiğini hesaba katmanız gerekiyor.

Spotify'ın akış sırasında ne kadar veri tüketeceği, seçtiğiniz müzik kalitesine bağlı. Settings > Music Quality > Streaming altında seçebileceğiniz şu üç müzik kalitesi bulunuyor: Normal, High ve Extreme. Normal ayarda üç dakikalık bir şarkı, yaklaşık 2MB harcıyor. High'da bu miktar 3,5MB'a, Extreme'de ise 7,5MB'a yükseliyor.





Saat bazında bunlar, sırasıyla 40MB, 70MB ve 150MB'a denk geliyor. Günde ortalama 30 dakika Spotify dinliyorsanız, Normal'de ayda 0,5GB, Extreme'de ise 2,2GB tüketmeyi bekleyebilirsiniz. Günde bir saat müzik dinliyorsanız, bu sırasıyla 1,2GB ve 4,5GB'a çıkıyor. İki saat dinleyenler ise sırasıyla 2,4GB ve 9GB tüketiyorlar.

Spotify'ın YouTube üzerinden müzik dinlemeye göre çok daha az veri tükettiğini belirtmekte fayda var. YouTube üzerinde en düşük kalitede müzik dinlerseniz, 100MB tüketiyorsunuz. Spotify'ın müzikleri ve çalma listelerini çevrimdışı çalmak üzere indirebildiğini unutmayın. Bunun için çalma listesinin üzerindeki Download düğmesini açık konuma getirmeniz yeterli.



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