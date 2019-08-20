Spotify ile müzik dinleyenler için yeni dönem başlıyor
Spotify, Aile için Premium paketini güncelledi. Güncellenen Aile için Premium Paketi, aynı adreste ikamet eden aile üyelerine müzik ve podcast dinleme tercihlerini kişiselleştirmeleri için pek çok seçenek sağlarken, reklamsız ve Seç-Dinle odaklı müzik deneyimini de sunacak.
Ebeveyn Kontrolü: Uzun zamandır talep edilen bu özellik ile ebeveynler bundan böyle paketleri kapsamındaki tüm hesapların Sakıncalı İçerik Filtresi (Explicit Content Filter) ayarlarını kontrol edebilecek.
Family Mix (Aile Mix): Aileler, tüm aile bireylerinin dinlemekten zevk aldıkları şarkılardan oluşan kişiselleştirilmiş çalma listesi için özel bir erişime sahip olacak. Family Mix, düzenli olarak güncellenecek ve kullanıcılar, ailelerinin en sevdikleri ortak dinleme anlarını optimize etmek üzere her oturumda kimin olduğunu kontrol edebilecek.
Family Hub (Aile Merkezi): Ödeme işlemleri için kayıtlı olan kullanıcı, aile bireylerini eklemek, çıkarmak, ev adresini güncel tutmak ve ebeveyn kontrollerini düzenlemek dahil olmak üzere aile ayarlarını tek bir noktadan yönetebilecek.
Altı Hesap: Aile için Premium Paketi, aynı adreste ikamet eden aile bireyleri için altı farklı Spotify Premium hesabı sunmaya devam ediyor. Yani herkesin kendine ait kayıtlı şarkı ve çalma listeleri olmaya devam edecek.
2014 yılındaki lansmandan bu yana, 50 milyon şarkıya ve 450,000 podcast yayınına erişim fırsatı sunan ve aile üyelerine modları ile örtüşen müzikleri seçmeleri için imkan sağlayan Aile için Premium Paketi, 60’tan fazla ülkede milyonlarca üye ile dünya genelinde bir büyüme kaydetti.
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