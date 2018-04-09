Spotify cihazı mı geliyor?

Spotify, 24 Nisan'da New York City'de yeni bir şey duyurmak için bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte neyin ortaya çıkacağı davetiyeden pek belli olmasa da, anlaşılan bir donanım tanıtımı yapılacak.

Firma, milyonlarca dinleyicisi olan müzik akışı hizmeti ile biliniyor ama birkaç hafta içerisinde bir donanım üreticisi haline de gelebilir. The Verge'e göre firma, aracınıza monte edilebilecek bir kumanda ve bağımsız bir müzik çalar üzerinde çalışıyor. Kumanda, kullanıcıların müziği sadece sesleriyle kontrol etmelerine izin verecek.

Bu düşüncenin kaynağı, Spotify'ın bazı kullanıcılarına 12.99 dolarlık aylık üyelik karşılığı bir cihaz da vereceğini söylemesi. Bu teklifi alan kişilerin toplamda 155.88 dolar edecek bir yıllık üyelik sözü vermeleri gerekiyor. Cihazın görünüşü ise, yukarıdaki resimden göreceğiniz gibi basit ve güzel.

chip.com.tr'nin haberine göre sesinizle cihazları kontrol etmeyi sevmiyorsanız, fiziksel tuşlarla da cihazı kontrol edebilirsiniz. Bazı haberlere göre cihazın hücresel-bağlantı kurabilen bir versiyonu da var, bu da bir akıllı telefon olmadan da çalışabileceği anlamına geliyor. Ne yazık ki Spotify'ın etkinliğinde bu cihazları ortaya çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor çünkü firma henüz konuda bir yorum yapmadı. Ama öğrenmek için pek fazla beklememiz gerekmeyecek.