Spotify Apple Watch'lara geliyor! İşte böyle görünüyor
Apple Watch'larda uzun süredir eksikliği hissedilen Spotify uygulaması için önemli bir gelişme yaşandı. Popüler müzik uygulaması, Apple Watch'lar için test sürüşünü yapmaya başladı bile!
Apple Watch'lar için Spotify yolda... Bir Reddit gönderisinde ortaya çıkan bulguya göre bir Reddit kullanıcısı, uygulamanın pilot sürümünü Apple Watch cihazına yüklediğini belirtiyor. Kullanıcının ifadesine göre şu an için uygulama sadece halihazırda çalınan parçalara ait oynatma kontrollerine sahip bir arayüzden ibaret. Kullanıcılar iOS üzerinde Spotify Beta kullanan kullanıcıların Apple Watch cihazlarından da uygulamaya erişebildiğini belirtiyor. Reddit kullanıcılarına göre uygulama resmi açılışını yapmasıyla birlikte Apple Watch üzerinde çalma listelerini de eşitleyebilecek.
Şu an için bu konuda Spotify ve Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Tabii ki Apple, tüm iPhone ve Apple Watch kullanıcılarını kendi servisi olan Apple Music üzerinde görmeyi tercih ettiği için bu sürecin biraz daha zor olacağı söylenebilir.
Spotify ise bu konuda yorum yapmayı reddediyor ve sadece yeni özellikler ve kullanışlılık üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Bu noktada Spotify'ın resmi sürümünün Apple Watch, Apple TV ve HomePod dışındaki tüm platformlarda bulunduğunu hatırlatmak gerekli. Spotify'ın Apple cephesindeki dev boşlukları doldurmak için adımlar atmak istemesi oldukça yakın bir ihtimal.
Eğer iOS cihazınızda Spotify Beta'ya sahip değilseniz, Apple Watch akıllı cihazınızda Spotify'ı kullanmak için bir süre daha beklemeniz gerekecek. Uygulama Spotify'ın resmi sürümüne geldiği zaman sizi bilgilendiriyor olacağız, ancak şimdiden uygulamadan ilk etapta çok fazla özellik beklememeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
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