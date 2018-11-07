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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
07.11.2018 - 08:01, Son Güncelleme:

Spotify Apple Watch'lara geliyor! İşte böyle görünüyor

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Spotify Apple Watch'lara geliyor! İşte böyle görünüyor

Apple Watch'larda uzun süredir eksikliği hissedilen Spotify uygulaması için önemli bir gelişme yaşandı. Popüler müzik uygulaması, Apple Watch'lar için test sürüşünü yapmaya başladı bile!

Apple Watch'lar için Spotify yolda... Bir Reddit gönderisinde ortaya çıkan bulguya göre bir Reddit kullanıcısı, uygulamanın pilot sürümünü Apple Watch cihazına yüklediğini belirtiyor. Kullanıcının ifadesine göre şu an için uygulama sadece halihazırda çalınan parçalara ait oynatma kontrollerine sahip bir arayüzden ibaret. Kullanıcılar iOS üzerinde Spotify Beta kullanan kullanıcıların Apple Watch cihazlarından da uygulamaya erişebildiğini belirtiyor. Reddit kullanıcılarına göre uygulama resmi açılışını yapmasıyla birlikte Apple Watch üzerinde çalma listelerini de eşitleyebilecek.

Şu an için bu konuda Spotify ve Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Tabii ki Apple, tüm iPhone ve Apple Watch kullanıcılarını kendi servisi olan Apple Music üzerinde görmeyi tercih ettiği için bu sürecin biraz daha zor olacağı söylenebilir.

Spotify ise bu konuda yorum yapmayı reddediyor ve sadece yeni özellikler ve kullanışlılık üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Bu noktada Spotify'ın resmi sürümünün Apple Watch, Apple TV ve HomePod dışındaki tüm platformlarda bulunduğunu hatırlatmak gerekli. Spotify'ın Apple cephesindeki dev boşlukları doldurmak için adımlar atmak istemesi oldukça yakın bir ihtimal.

Eğer iOS cihazınızda Spotify Beta'ya sahip değilseniz, Apple Watch akıllı cihazınızda Spotify'ı kullanmak için bir süre daha beklemeniz gerekecek. Uygulama Spotify'ın resmi sürümüne geldiği zaman sizi bilgilendiriyor olacağız, ancak şimdiden uygulamadan ilk etapta çok fazla özellik beklememeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

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