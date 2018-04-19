Spotify aile üyeliği nasıl yapılır?
Çevrimiçi müzik platformları arasında belki de en popüler olanı Spotify, aile üyeliği paketi de sunuyor. Peki, Spotify'da aile üyeliği paketi nedir? Nasıl sahip olabiliriz? İşte Spotify aile üyeliği hakkında merak edilen her şey!
Spotify'ın aile üyeliği paketi ailenizle veya arkadaşlarınızla oluşturabileceğiniz en fazla 6 üye alımı yapan bir premium paket. 30 milyondan fazla şarkıya yüksek kalitede ulaşma hizmeti sağlayan bu paket, her premium pakette olduğu gibi reklamsız ve internetsiz bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Ayrıca, aile üyeliğini başlatan kişi de o paketin yöneticisi olur ve aylık paket ödemesi o kişiye aittir.
Bu pakete üye olmak içinse:
- Öncelikle Spotify Aile Paketi sayfasına gidin ve başla deyin.
- Peşinden sizden giriş yapmanız istenecek. İster yeni bir hesap oluşturun, isterseniz de mevcut hesabınızla işleminizi devam ettirin.
- Site yönetimi giriş yaptıktan sonra sizi otomatik olarak Aile Paketi sayfasına gönderecek.
- Oradan da ödeme bilgilerinizi girip kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Bu pakete üye ekleme görevinin ise yine bu paketi oluşturan kişiye ait olduğunu unutmayın.
Son olarak Aile Paketi 20.99 TL aylık ödemesiyle kullanıcılarına hizmet sunuyor.
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