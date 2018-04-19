Spotify aile üyeliği nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
19.04.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Spotify aile üyeliği nasıl yapılır?

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Spotify aile üyeliği nasıl yapılır?

Çevrimiçi müzik platformları arasında belki de en popüler olanı Spotify, aile üyeliği paketi de sunuyor. Peki, Spotify'da aile üyeliği paketi nedir? Nasıl sahip olabiliriz? İşte Spotify aile üyeliği hakkında merak edilen her şey!

Spotify'ın aile üyeliği paketi ailenizle veya arkadaşlarınızla oluşturabileceğiniz en fazla 6 üye alımı yapan bir premium paket. 30 milyondan fazla şarkıya yüksek kalitede ulaşma hizmeti sağlayan bu paket, her premium pakette olduğu gibi reklamsız ve internetsiz bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Ayrıca, aile üyeliğini başlatan kişi de o paketin yöneticisi olur ve aylık paket ödemesi o kişiye aittir. 

Bu pakete üye olmak içinse:

- Öncelikle Spotify Aile Paketi sayfasına gidin ve başla deyin.

- Peşinden sizden giriş yapmanız istenecek. İster yeni bir hesap oluşturun, isterseniz de mevcut hesabınızla işleminizi devam ettirin.

- Site yönetimi giriş yaptıktan sonra sizi otomatik olarak Aile Paketi sayfasına gönderecek. 

- Oradan da ödeme bilgilerinizi girip kullanmaya başlayabilirsiniz. 

- Bu pakete üye ekleme görevinin ise yine bu paketi oluşturan kişiye ait olduğunu unutmayın. 

Son olarak Aile Paketi 20.99 TL aylık ödemesiyle kullanıcılarına hizmet sunuyor. 

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