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Teknoloji
05.12.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Spotify 2019 özeti nasıl açılır? Spotify Wrapped nedir?

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Spotify 2019 özeti nasıl açılır? Spotify Wrapped nedir?

Popüler müzik platformu Spotify, kullanıcılarının karşısına yeni bir özellikle çıktı. Dijital müzik ortamında 2019'un en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkı, sanatçılarını sunan Spotify, Wrapped özelliği ile özel bir liste hazırladı. Özelliği kullanmak isteyenler, "Spotify 2019 özeti nasıl bakılır? "sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Spotify 2019 özeti nasıl açılır? Spotify Wrapped nedir? İşte, detaylar.

Spotify Wrapped özelliği ile kullanıcılar 2019 yılında en fazla dinledikleri şarkılara ve albümlere ulaşabiliyorlar. 'Son 10 Yılın En İyileri' ile Spotify 2019 özeti kullanıcıların çalma listesinde yer alıyor.  Spotify Wrapped, yalnızda 2019 yılına ait en çok dinlenen şarkılarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda son 10 yılın en fazla dinlenen çalma listelerini de sunuyor. Ancak bu özelliğin yeni ortaya çıkmasıyla, listeyi görüntüleyemeyenler, "Spotify 2019 özetim açılmıyor" konusuyla sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. İşte, Spotify Wrapped hakkında ayrıntılar.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel 'Özet' deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda 'On Yıllık Özetim' opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.

2019 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel Özeti için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record'daki paylaşıma bakabilirsiniz.

SPOTİFY 2019 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify 2019 özetine bakmak için kullanıcıların ilk olarak Spotify hesabına giriş yapması gerekiyor. Mobil ya da masa üstü bilgisayardan giriş yapan kullanıcılar, spotify.com/tr/wrapped adresinden 2019 özetine ve en çok dinledikleri şarkılara bakabilirler.

SPOTİFY WRAPPED GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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