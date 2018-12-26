Splinter Cell efsanesi geri dönüyor
Ubisoft'un bir süredir yeni bir Splinter Cell oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde ise yeni oyuna dair ilk detaylar gün yüzüne çıktı.
Gamereactor isimli oyun haber portalıyla görüşme yapan Ubisoft'tan Jade Raymond, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Splinter Cell'le ilgili kayda değer açıklamalarda bulundu. Assassin's Creed 1 ve 2, Watch Dogs ve Splinter Cell Blacklist'te baş yapımcı olarak görev alan Raymond, yeni Splinter Cell oyunuyla ilgili ilk adımın halihazırda atıldığını, yeni oyun için yoğun bir iş temposunun söz konusu olduğunu kaydetti.
Ancak Raymond, yeni oyunla ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı. Oyunun çıkış tarihi ise sandığımız kadar yakın olmayabilir. 2020'de yani PlayStation 5 ve yeni Xbox One Anaconda oyun konsollarıyla birlikte bu oyunu da görebiliriz.
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