Spigen'den Samsung ve Huawei telefonlar için şeffaf kılıf
Telefonlar için aksesuar üreten önde gelen şirketlerden Spigen; Huawei ve Samsung başta olmak üzere pek çok telefon markası için kılıf üretiyor. Samsung ve Huawei için geliştirdiği kılıflar ise telefonları çizilmelere ve çeşitli darbelere karşı koruyor.
Spigen’in Liquid Crystal kılıfı, saydam ve ince yapısı ile Galaxy A50 cihazınızın orjinal görünümünü değiştirmiyor. Şeffaf bir kılıf olmasından dolayı telefonunuzun rengi ve tasarımı olduğu gibi korunuyor. Ancak bunu yaparken darbelere karşı da cihazınız dayanıklı bir hale geliyor.
İnce TPU materyal, Liquid Crystal dayanıklılığı ile çizilme ve düşmeye karşı cihazınızı korurken, TPU cihazınızı ekstra rahat tutuş hissi veriyor.
İç dokusundaki noktalı bölüm ile cihaz arkasında iz bırakmayan yapısıyla dikkat çeken kılıf, kaplanmış butonlar ile kolayca tuşlara basmaya izin veriyor. Ürünün satış fiyatı ise 50 TL.
Huawei P30 için de benzer profilde geliştirilen bir kılıf temin edilebiliyor. Huawei'nin P30 Pro ve P30 Lite modellerinin arasında duran P30 için geliştirilen Rugged Armor kılıf, telefona bir nevi 'zırh' kazandırıyor. Ancak şeffaf olmadığı için cihazın tasarımı ve rengi kılıf ardında kalıyor.
Bunu tercih etmediğinizde ise Huawei P30 için şeffaf sürümü de bulabiliyorsunuz. Benzer şekilde Huawei P30 Lite için de ön ve arka yüzü kaplayan kılıflar olduğu gibi, şeffaf ve siyah zırhlı kılıflar da seçenekler arasında yer alıyor.
Samsung Galaxy A50, kutusundan kılıfsız çıkıyor; ancak Huawei P30 serisi, kılıfıyla birlikte kutusundan çıkıyor. Bu kılıfları yeterli görmediğinizde Spigen'in bu çözümlerini düşünebilirsiniz.
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