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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.07.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Spigen'den Samsung ve Huawei telefonlar için şeffaf kılıf

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Spigen'den Samsung ve Huawei telefonlar için şeffaf kılıf

Telefonlar için aksesuar üreten önde gelen şirketlerden Spigen; Huawei ve Samsung başta olmak üzere pek çok telefon markası için kılıf üretiyor. Samsung ve Huawei için geliştirdiği kılıflar ise telefonları çizilmelere ve çeşitli darbelere karşı koruyor.

Spigen’in Liquid Crystal kılıfı, saydam ve ince yapısı ile Galaxy A50 cihazınızın orjinal görünümünü değiştirmiyor. Şeffaf bir kılıf olmasından dolayı telefonunuzun rengi ve tasarımı olduğu gibi korunuyor. Ancak bunu yaparken darbelere karşı da cihazınız dayanıklı bir hale geliyor.

İnce TPU materyal, Liquid Crystal dayanıklılığı ile çizilme ve düşmeye karşı cihazınızı korurken, TPU cihazınızı ekstra rahat tutuş hissi veriyor.

İç dokusundaki noktalı bölüm ile cihaz arkasında iz bırakmayan yapısıyla dikkat çeken kılıf, kaplanmış butonlar ile kolayca tuşlara basmaya izin veriyor. Ürünün satış fiyatı ise 50 TL.

Spigenden Samsung ve Huawei telefonlar için şeffaf kılıf

Huawei P30 için de benzer profilde geliştirilen bir kılıf temin edilebiliyor. Huawei'nin P30 Pro ve P30 Lite modellerinin arasında duran P30 için geliştirilen Rugged Armor kılıf, telefona bir nevi 'zırh' kazandırıyor. Ancak şeffaf olmadığı için cihazın tasarımı ve rengi kılıf ardında kalıyor.

Bunu tercih etmediğinizde ise Huawei P30 için şeffaf sürümü de bulabiliyorsunuz. Benzer şekilde Huawei P30 Lite için de ön ve arka yüzü kaplayan kılıflar olduğu gibi, şeffaf ve siyah zırhlı kılıflar da seçenekler arasında yer alıyor.

Spigenden Samsung ve Huawei telefonlar için şeffaf kılıf

Samsung Galaxy A50, kutusundan kılıfsız çıkıyor; ancak Huawei P30 serisi, kılıfıyla birlikte kutusundan çıkıyor. Bu kılıfları yeterli görmediğinizde Spigen'in bu çözümlerini düşünebilirsiniz.

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