Speccy nedir? Nasıl kullanılır?
CCleaner'ın sahibi Piriform tarafından geliştirilen araç, PC'nizin donanım yapılandırmasını basit bir düzende gösteriyor. Sadeliğiyle oyuncular arasında sevilen araç, PC'nizdeki her bileşenin ve çoğu sürücünün bilgilerini listeliyor. Sıcaklık, voltaj, fan hızları gibi bilgileri de Speccy ile görmeniz mümkün.
Speccy gelişmiş bir sistem bilgisi görüntüleme yazılımıdır. CCleaner üreticileri tarafından hazırlanmış başarılı bir programdır. Speccy yardımıyla bilgisayarınızın tüm donanımı hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinebilir, anakart, işlemci ve hdd ısısını görüntüleyebilirsiniz.
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