SpaceX'te kabus dolu günler: İşten çıkarmalar başladı
Uzaydaki çalışmalarıyla dünya gündeminden düşmeyen SpaceX, bu kez işten çıkarma haberleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Elon Musk'ın sahibi olduğu ve mars'a gidecek roketin görüntüsüyle geçtiğimiz günlerde büyük ses getiren SpaceX, tüm bu olumlu gelişmelere rağmen küçülmeye gidiyor. Çalışan bazında yüzde 10 küçülmeyi planlayan şirket, SpaceX'in hantal yapısından kurtulması için bu adımın atılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Üstlendikleri her bir projenin bir şirketi iflasa kadar götürebileceğini belirten SpaceX yetkilileri, risk alacak durumlarının söz konusu olmadığına vurgu yapıyor.
Ancak tüm bu açıklamalar bir yana Elon Musk, işten çıkarmalarla birlikte özellikle performansından memnun olmadığı çalışanlarından bu şekilde kurtulmuş olacak.
Çalışan maliyetlerinden yapılacak tasarrufun büyük projelerde kullanılacağı öngörülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle