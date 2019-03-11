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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.03.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Dünya'ya geri döndü

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SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Dünya'ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan Crew Dragon mekiği, Atlantik Okyanusu'na indi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) Dünya'ya döndü.

NASA'dan yapılan açıklamada, insansız uçuş testi için UUİ'ye gönderilen mekiğin, ABD'nin Florida eyaletinin 450 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'na indiği bildirildi.

Mekiğin ABD yerel saatiyle 07.52'de atmosfere girdiği ve 08.45'te okyanus yüzeyine temas ettiği belirtildi.

NASA'nın "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında UUİ'ye astronot taşımak amacıyla üretilen mekik, 2 Mart'ya uzaya fırlatılmıştı. 3 Mart'ta istasyona ulaşan mekik, 6 gündür uzayda bulunuyordu.

İnsansız uçuş testinin başarısının ardından temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotu UUİ'ye taşınacak.

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtildi.

İnsanlı test uçuşlarının ardından her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçirilecek ve prosedürlerin tamamlanması halinde UUİ'ye astronot taşınmaya başlanacak.

Amerikalı astronotlar, UUİ'ye halen Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi nisan ayında doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.

NASA, 2011'den bu yana insanlı uçuş yapmıyor

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan UUİ'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

SpaceX'in Dragon kargo mekiği UUİ'ye ikmal malzemeleri taşırken istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

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