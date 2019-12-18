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Teknoloji
A.A.
18.12.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

SpaceX, "Ka-bant" internet uydusunu fırlattı

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SpaceX, "Ka-bant" internet uydusunu fırlattı

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Japon ve Singapurlu şirketlere ait yeni nesil internet hizmet uydusunu fırlattı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon internet operatörü Sky Perfect JSAT ile Singapurlu uydu hizmet şirketi Kacific Broadband Satellites'ın sahibi olduğu "JCSAT 18/Kacific-1" uydusu, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Caneveral Üssü'nden uzaya gönderildi.

Amerikan Boeing firması tarafından üretilen uydunun Güney Pasifik bölgesinde 25 ülkeye yüksek frekansta uydu interneti hizmeti vermesi planlanıyor.

Ka-bant uydular, mevcut C ve Ku-bant uydulara göre daha yüksek frekansta uydudan internet erişimi sağlıyor. 

SpaceX'in bu yılki 13. uzay görevi olan fırlatışta aynı Falcon 9 roketi üçüncü kez kullanıldı.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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