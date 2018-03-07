SpaceX, 25 uyduyu aynı anda fırlatacak!

Geçtiğimiz günlerde internet geniş bant uydularını uzaya fırlatan SpaceX, onun öncesinde de Tesla Roadster'ın olduğu Falcon Heavy projesini de gerçekleştirmişti. Şirketin şu anda en çok konuşulan projesi olan Falcon Heavy, üç tane Falcon 9 roketinden oluşuyordu ve bunlardan ikisi, dünyaya başarıyla inmişti.

Şirket, yeni projesiyle de gündemdeki yerini koruyacak gibi duruyor. Spaceflight Now tarafından 2 Mart günü paylaşılan bilgiye göre SpaceX, bir sonraki Falcon Heavy projesini önümüzdeki Haziran ayında gerçekleştirecek. ABD Hava Kuvvetleri Uzay Test Programı-2 misyonuyla gerçekleşecek olan görevin amacı; 25 farklı uyduyu aynı anda uzayın yörüngesine oturtmak. Ayrıca, bu görevin ilk testi, 6 Şubat'ta gerçekleşmiş.

Spaceflight Now bu bilgiye ek olarak bir de, bu projede fırlatılacak olan bazı uyduları da açıkladı;

- Meteoroloji, İyonosfer ve İklim-2 (COSMIC-2) programı için ABD-Tayvan Constellation, gözlem sistemi için altı küçük hava durumunu inceleyecek uydu.

- Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarının gösteri ve bilim deneyleri için uzay radyasyonunu inceleyecek uydu,

- NASA'nın Green Propellant Infusion projesi kapsamıyla zehirli olmayan yakıtlar, uzay aracında test edilecek.

- NASA’nın derin uzay atomik saatini, diğer askeri ve ticari yüklerle taşıyan Orbital Test Bed uydusu gibi 25 farklı uydu bulunacak.