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    CS:GO WESG'te Space Soldiers ikinci oldu!

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    E-spor dünyasının önemli turnuvalarından olan CS:GO WESG turnuvası bu gün sona erdi. Katılan tek Türk ekip Space Soldiers turnuvada ikinci oldu.

    E-spor dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan CS:GO WESG'te, temsilcimiz Space Soldiers ikinci olarak 300.000 dolarlık ödülün sahibi oldu. F grubunda turnuvaya başlayan Space Soldiers, gruptan namağlup şekilde ayrıldı. daha sonra karşısına gelen Godsent'i de rahat bir şekilde yenerek, yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Rusya ekibi ile mücadele etti. Rusya ekibine karşı Space Soldiers 2-0'lık bir üstünlük elde etti.

    Finale kadar çıkan temsilcimizin karşısına ise Fnatic geldi. Space Soldiers Fnatic ile yaptığı ilk maçı kaybetti. Daha sonra yaptığı ikinci maçı kazanarak skoru eşitleyen Space Soldiers, uzatma da ise 16-14 skor ile kaybetti. Fnatic bu güne kadar turnuvalardan toplamda 3.5 milyon dolar kazanmış. Tecrübeli takımın sponsorlarının arasında MSI, Seagate, Oneplus, AMD, DXRacer gibi ünlü markalar yer alıyor. 

    Etiketler: Space Soldiers , CS:GO WESG , Oyun , Turnuva , Ödül , İkinci oldu
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