Space Nation Navigator uygulaması sizi uzaya yollayacak!
NASA'nın geliştirdiği resmi uygulaması Space Nation Navigator isimli uygulamayı telefonlarına kurup yüksek puan toplamayı başaranları NASA uzaya yolluyor! Peki bu nasıl mümkün olacak?
Space Nation Navigator kullanıcıların bilgisini ölçen ilginç bir uygulama. Gelecekteki uzay turistlerini oyunlar, eğlenceli ama zorlayıcı testler ve çeşitli egzersizlerle sınayan uygulamada "vücut", "zihin" ve "sosyal" adlı farklı kategoriler bulunuyor. Bu testlerde pek çok hayatta kalma becerisine ait bilgileriniz puanlandırılıyor. Ayrıca uygulama, telefonunuzdaki fitness uygulamalarına da bağlanıyor ve böylece daha farklı egzersizler de sunuyor.
NASA tarafından yayınlanacağı bir yıl önce duyurulmuş olan bu uygulamada, yüksek skor elde etmenin büyük ödülleri var. Örneğin yeterince puan alırsanız, İzlanda'ya bir seyahat de içeren bir antrenman programına katılma hakkı elde ediyorsunuz ve yanınızda üç arkadaşınızı daha götürme hakkınız oluyor.
Önümüzdeki iki sene içerisindeyse, uluslararası çapta bir yarışmaya katılacak olan yüksek puanlı kişiler arasından birisi, uzaya gönderilecek.
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