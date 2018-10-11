Soyuz roketi arızalandı, astronot ve kozmonot 'paraşütle atladı'
Amerikalı astronot Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksey Ovçinin'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Soyuz roketinin fırlatılışı sırasında arıza yaptı.
Rusya Devlet Televizyonu, Hague ve Ovçinin'in paraşütle atlamayı başardıklarını duyurdu.
Kurtarma ekiplerinin, astronot ve kozmonot ulaştığı, Hague ve Ovçinin'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildiriliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya şükür, kozmonotlar hayatta" dedi.
Roket, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise sorunun roketin motorundan kaynaklandığını açıkladı.
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