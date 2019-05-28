Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı
Finans ve vergi teknolojilerinin bilinen isimlerinden Sovos, Foriba’yı bünyesine katarak e-Fatura çözümleri alanında önemli bir adım attı.
Sovos, regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Foriba’yı satın aldı. Daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi firmaları bünyesine katan Sovos, Foriba'yı da satın alarak dijital bir dünya için geliştirdiği global vergi çözümünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Sovos, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan sonra şimdi de Türkiye’deki uzman ekipleri ile vergi uyumluluğu konusunda karşılaşılan sorunları global açıdan ele alacak.
2014 yılından beri yürürlükte olan e-Fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor. Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, ülkemizde yıllardır yürürlükte olan bir uygulama. Türkiye'nin önde gelen e-Fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-Dönüşüm çözümleri geliştiriyor.
Geçtiğimiz yıllarda İtalya, Macaristan, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin yaptıkları yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu konuda oturmuş bir sisteme sahip olduğu dikkat çekiyor. Foriba’nın Türkiye ile birlikte bu ülkelerdeki etkinliğini göz önünde bulunduran şirket, birleşme ile e-Dönüşüm ve regülatif entegrasyonlarda Foriba’nın deneyimlerinden faydalanacak.
Birleşmeye ilişkin bir açıklama yapan Sovos CEO’su Andy Hovancik, “2025 yılı itibariyle, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların yüzde 75'inden fazlasının e-Faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un diğer yatırımlardan sonra Foriba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak” dedi.
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