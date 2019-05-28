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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.05.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı

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Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı

Finans ve vergi teknolojilerinin bilinen isimlerinden Sovos, Foriba’yı bünyesine katarak e-Fatura çözümleri alanında önemli bir adım attı.

Sovos, regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Foriba’yı satın aldı. Daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi firmaları bünyesine katan Sovos, Foriba'yı da satın alarak dijital bir dünya için geliştirdiği global vergi çözümünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Sovos, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan sonra şimdi de Türkiye’deki uzman ekipleri ile vergi uyumluluğu konusunda karşılaşılan sorunları global açıdan ele alacak.
 
2014 yılından beri yürürlükte olan e-Fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor. Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, ülkemizde yıllardır yürürlükte olan bir uygulama. Türkiye'nin önde gelen e-Fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-Dönüşüm çözümleri geliştiriyor.
 
Geçtiğimiz yıllarda İtalya, Macaristan, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin yaptıkları yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu konuda oturmuş bir sisteme sahip olduğu dikkat çekiyor. Foriba’nın Türkiye ile birlikte bu ülkelerdeki etkinliğini göz önünde bulunduran şirket, birleşme ile e-Dönüşüm ve regülatif entegrasyonlarda Foriba’nın deneyimlerinden faydalanacak.

Birleşmeye ilişkin bir açıklama yapan Sovos CEO’su Andy Hovancik, “2025 yılı itibariyle, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların yüzde 75'inden fazlasının e-Faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un diğer yatırımlardan sonra Foriba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak” dedi.

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