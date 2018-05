Sosyal medyayı ikiye bölen ses! Yanny mi Laurel mi?

Reddit’te yayınlanan ses kaydı, dinleyen kişilerin iki farklı ses duyduğunu sanmasına neden oluyor. Instagram ve Twitter’da farklı anketler üzerinden yayılan ve anket sonuçlarının yüzde 50’ye yakın şekilde çıkması da büyük tartışmalara neden oluyor. Arizona Üniversitesi'nde konuşma, Dil ve İşitme Bilimleri Profesörü Brad Story, yaptığı değerlendirmede tek bir ses bulunduğunu ve bunun da laurel olduğunu belirtti. Story, laurel sesinin üst üste birkaç defa yerleştirildiğini; bu nedenle yanny olarak da duyulabildiğini iddia ediyor.



Şimdi siz dinleyin: Siz hangisini duyuyorsunuz? Yanny mi Laurel mi?





What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I